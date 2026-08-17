Hiába a hőség, egyre több az inváziós szúnyog

A hazai szúnyogok lárvái számára alkalmas élőhely alig maradt, kivétel a Tisza-tó területe, ahol a változó vízállás kedvező feltételeket teremt a fejlődéshez – írja a katasztrófavédelem.

A lakóövezetekben egyre nagyobb számban vannak jelen az inváziós szúnyogfajok egyedei - Illusztráció

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Itt, a természetvédelmi oltalommal nem érintett részeken biológiai lárvagyérítést, valamint kifejlett szúnyogok elleni kezeléseket egyaránt végeznek a szakemberek.

Az inváziós szúnyogok lárváinak élőhelyei szervezett beavatkozással nem elérhetőek, mivel azok túlnyomó része magántelkeken alakul ki. Ahol megjelenésük tömegessé válik, ott platós gépjárműre rögzített permetező berendezésekkel végeznek kezeléseket napnyugta után, a késő esti, éjszakai órákban.

A következő napokban Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megye néhány településén lehet találkozni a szúnyoggyérítést végző autókkal, Budapest egy kerületében és Szeged néhány városrészében célzott részkezelésekre kerül sor.

A katasztrófavédelem honlapján megtalálható a részletes településlista a tervezett gyérítési dátumokkal, de a lakosság az érintett önkormányzatok saját médiafelületein is tájékozódhat a munkákról. További információk a szúnyoggyérítésről a katasztrófavédelem weboldalán találhatóak, ezen a linken pedig a ház körüli javasolt teendőkről olvashat tájékoztatást.

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A szúnyog okozta problémák hátterében egyre gyakrabban az inváziós ázsiai tigrisszúnyog áll, amely a hőségben és nappal is aktív marad. A szakemberek szerint a faj mára országszerte elterjedt.