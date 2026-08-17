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szúnyog

Hiába a hőség, egyre több az inváziós szúnyog

36 perce
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Az ország nagy részén továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését. A folyók mentén sokszor jelentős ártalmat okozó árvízi fajokkal az idei szezonban szinte találkozni sem lehet, ezzel szemben a lakóövezetekben egyre nagyobb számban vannak jelen az inváziós fajok egyedei, különösen az ázsiai tigrisszúnyogok. Ezek lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, így esők, vagy egy kerti locsolás után lakókörnyezetünkben számos, számukra ideális tenyészőhely jön létre.
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szúnyoginváziós fajszúnyoggyérítés

A hazai szúnyogok lárvái számára alkalmas élőhely alig maradt, kivétel a Tisza-tó területe, ahol a változó vízállás kedvező feltételeket teremt a fejlődéshez – írja a katasztrófavédelem.

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A lakóövezetekben egyre nagyobb számban vannak jelen az inváziós szúnyogfajok egyedei - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

Itt, a természetvédelmi oltalommal nem érintett részeken biológiai lárvagyérítést, valamint kifejlett szúnyogok elleni kezeléseket egyaránt végeznek a szakemberek.

Az inváziós szúnyogok lárváinak élőhelyei szervezett beavatkozással nem elérhetőek, mivel azok túlnyomó része magántelkeken alakul ki. Ahol megjelenésük tömegessé válik, ott platós gépjárműre rögzített permetező berendezésekkel végeznek kezeléseket napnyugta után, a késő esti, éjszakai órákban.

A következő napokban Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megye néhány településén lehet találkozni a szúnyoggyérítést végző autókkal, Budapest egy kerületében és Szeged néhány városrészében célzott részkezelésekre kerül sor.

A katasztrófavédelem honlapján megtalálható a részletes településlista a tervezett gyérítési dátumokkal, de a lakosság az érintett önkormányzatok saját médiafelületein is tájékozódhat a munkákról. További információk a szúnyoggyérítésről a katasztrófavédelem weboldalán találhatóak, ezen a linken pedig a ház körüli javasolt teendőkről olvashat tájékoztatást.

Inváziós szúnyogok lepik el a kerteket, ezt tehetjük ellenük

A szúnyog okozta problémák hátterében egyre gyakrabban az inváziós ázsiai tigrisszúnyog áll, amely a hőségben és nappal is aktív marad. A szakemberek szerint a faj mára országszerte elterjedt.

 

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