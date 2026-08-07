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nyári tábor

Táborozó gyerekeket loptak meg Borsodban

6 órája
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Súlyos bűntényről érkezett beszámoló. A Supersum Közhasznú Alapítvány osztotta meg, hogy egy hátrányos helyzetű gyermekekből álló csoport jutalomként vehetett részt egy nyári táborban a kiváló tanulmányi eredményeikért, ám a gondtalan táborozás váratlan fordulatot vett, amikor egy túra alatt ismeretlenek feldúlták a sátrakat, akik személyes holmikat, valamint tíz darab matracot is elvittek.
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nyári tábortáborlopásgyerek

Jutalomként vehet részt egy hátrányos helyzetű gyermekekből álló csoport egy nyári táborban, akik egész évben kitartóan tanultak, és a kiváló eredményeikkel érdemelték ki ezt az élményt. A táborozás azonban váratlan fordulatot vett, amikor, mialatt a gyerekek túrázni voltak, ismeretlenek feldúlták a sátraikat, néhány személyes holmit, valamint tíz darab matracot is elvittek - vette észre a Boon.

Egy táborban lopták meg a borsodi gyermekeket
Egy táborban lopták meg a borsodi gyermekeket / Fotó: Zsiga Ferenc ZSF / Forrás: MW

Egy táborban lopták meg a borsodi gyermekeket

Minderről a Supersum Közhasznú Alapítvány számolt be közösségi oldalán, ahol azt is kiemelték, a lopás nemcsak a jelenleg táborozó gyerekeket érinti érzékenyen, hanem a következő turnus táboroztatása is veszélybe került, hiszen matracok nélkül nem lesz min aludniuk. A Supersum Közhasznú Alapítvány ezért sürgős segítséget kér: olyan 90×200 centiméteres, legalább tíz centiméter vastag szivacsmatracokat keresnek, amelyeket sátorban is lehet használni. Rugós matracok nem megfelelőek.

Kérünk benneteket, osszátok meg ezt a bejegyzést, hogy minél hamarabb eljuthasson azokhoz, akik tudnak segíteni. Tegyünk együtt azért, hogy egyetlen gyermek se maradjon le a megérdemelt táborélményről egy ilyen értelmetlen eset miatt

- tették hozzá.

 

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