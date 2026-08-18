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iskola

Hatalmas a tanárhiány: több mint 200 betöltetlen állás van Komárom-Esztergomban

12 perce
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Bár lassan becsengetnek, továbbra is rengeteg állás vár betöltésre az iskolákban. A tankerületek tájékoztatása szerint Komárom-Esztergom megyében súlyos tanárhiány van: jelenleg is több mint 200 betöltetlen pedagógusi álláshely várja a jelentkezőket, 83 különálló oktatási intézményben.
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iskolakomárom-esztergom megyetanárhiánytanár

Évek óta problémát jelent a tanárhiány a magyar iskolákban, olyannyira, hogy most 83 különálló oktatási intézményben keresnek tanárt Komárom-Esztergom megyében, alig két héttel a tanévkezdés előtt. A Tatabányai Tankerületi Központ és az Esztergomi Tankerületi Központ hivatalos álláspályázati adatai szerint csak ebben a megyében jelenleg is több mint 200 betöltetlen pedagógusi álláshely várja a jelentkezőket.

Hatalmas a tanárhiány Komárom-Esztergom megyében
Hatalmas a tanárhiány Komárom-Esztergom megyében / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Hatalmas a tanárhiány Komárom-Esztergom megyében

A szakemberhiány szinte az egész megyét érinti, a közzétett adatok alapján viszont egyes intézményekben halmozottan jelentkeznek a feladatellátási nehézségek. A legtöbb nyitott pozíciót meghirdető iskolák listáját három olyan intézmény vezeti, ahol egyenként 6-6 pedagógust keresnek a következő tanévre - írja a Kemma.

Íme, a tíz legtöbb tanárt kereső megyei iskola listája:

  • Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (6 betöltetlen álláshely) 
  • Oroszlányi József Attila Általános Iskola (6 betöltetlen álláshely) 
  • Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI, Tata (6 betöltetlen álláshely)
  • Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola (5 betöltetlen álláshely)
  • Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája, Tatabánya (5 betöltetlen álláshely)
  • Kertvárosi Általános Iskola, Tatabánya (5 betöltetlen álláshely)
  • Kertvárosi Általános Iskola Verebély László utcai telephelye, Tatabánya (5 betöltetlen álláshely)
  • Kisfaludy Mihály Általános Iskola, Környe (5 betöltetlen álláshely)
  • Vaszary János Általános Iskola, Tata (5 betöltetlen álláshely)
  • Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola (5 betöltetlen álláshely)

A megyei adatbázisokból az is kiderül, a tanárhiány hol érinti a legsúlyosabban az oktatást: a legégetőbb szakemberhiány az alsó tagozatos alapozásban és a gyógypedagógiai fejlesztésben mutatkozik.

A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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