Hatalmas a tanárhiány: több mint 200 betöltetlen állás van Komárom-Esztergomban

Évek óta problémát jelent a tanárhiány a magyar iskolákban, olyannyira, hogy most 83 különálló oktatási intézményben keresnek tanárt Komárom-Esztergom megyében, alig két héttel a tanévkezdés előtt. A Tatabányai Tankerületi Központ és az Esztergomi Tankerületi Központ hivatalos álláspályázati adatai szerint csak ebben a megyében jelenleg is több mint 200 betöltetlen pedagógusi álláshely várja a jelentkezőket.

Hatalmas a tanárhiány Komárom-Esztergom megyében / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Hatalmas a tanárhiány Komárom-Esztergom megyében

A szakemberhiány szinte az egész megyét érinti, a közzétett adatok alapján viszont egyes intézményekben halmozottan jelentkeznek a feladatellátási nehézségek. A legtöbb nyitott pozíciót meghirdető iskolák listáját három olyan intézmény vezeti, ahol egyenként 6-6 pedagógust keresnek a következő tanévre - írja a Kemma.

Íme, a tíz legtöbb tanárt kereső megyei iskola listája:

Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (6 betöltetlen álláshely)

Oroszlányi József Attila Általános Iskola (6 betöltetlen álláshely)

Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI, Tata (6 betöltetlen álláshely)

Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola (5 betöltetlen álláshely)

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája, Tatabánya (5 betöltetlen álláshely)

Kertvárosi Általános Iskola, Tatabánya (5 betöltetlen álláshely)

Kertvárosi Általános Iskola Verebély László utcai telephelye, Tatabánya (5 betöltetlen álláshely)

Kisfaludy Mihály Általános Iskola, Környe (5 betöltetlen álláshely)

Vaszary János Általános Iskola, Tata (5 betöltetlen álláshely)

Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola (5 betöltetlen álláshely)

A megyei adatbázisokból az is kiderül, a tanárhiány hol érinti a legsúlyosabban az oktatást: a legégetőbb szakemberhiány az alsó tagozatos alapozásban és a gyógypedagógiai fejlesztésben mutatkozik.