Hatalmas a tanárhiány: több mint 200 betöltetlen állás van Komárom-Esztergomban

Évek óta problémát jelent a tanárhiány a magyar iskolákban, olyannyira, hogy most 83 különálló oktatási intézményben keresnek tanárt Komárom-Esztergom megyében, alig két héttel a tanévkezdés előtt. A Tatabányai Tankerületi Központ és az Esztergomi Tankerületi Központ hivatalos álláspályázati adatai szerint csak ebben a megyében jelenleg is több mint 200 betöltetlen pedagógusi álláshely várja a jelentkezőket.
Hatalmas a tanárhiány Komárom-Esztergom megyében
A szakemberhiány szinte az egész megyét érinti, a közzétett adatok alapján viszont egyes intézményekben halmozottan jelentkeznek a feladatellátási nehézségek. A legtöbb nyitott pozíciót meghirdető iskolák listáját három olyan intézmény vezeti, ahol egyenként 6-6 pedagógust keresnek a következő tanévre - írja a Kemma.
Íme, a tíz legtöbb tanárt kereső megyei iskola listája:
- Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (6 betöltetlen álláshely)
- Oroszlányi József Attila Általános Iskola (6 betöltetlen álláshely)
- Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI, Tata (6 betöltetlen álláshely)
- Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola (5 betöltetlen álláshely)
- Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája, Tatabánya (5 betöltetlen álláshely)
- Kertvárosi Általános Iskola, Tatabánya (5 betöltetlen álláshely)
- Kertvárosi Általános Iskola Verebély László utcai telephelye, Tatabánya (5 betöltetlen álláshely)
- Kisfaludy Mihály Általános Iskola, Környe (5 betöltetlen álláshely)
- Vaszary János Általános Iskola, Tata (5 betöltetlen álláshely)
- Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola (5 betöltetlen álláshely)
A megyei adatbázisokból az is kiderül, a tanárhiány hol érinti a legsúlyosabban az oktatást: a legégetőbb szakemberhiány az alsó tagozatos alapozásban és a gyógypedagógiai fejlesztésben mutatkozik.
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