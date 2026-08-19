Változik a tanév rendje – mutatjuk, mikor lesznek a szünetek

A 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén, kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án, pénteken lesz. A köznevelésben összesen 180 tanítási nappal számolhatnak a diákok, eggyel kevesebbel, mint az előző tanévben – számolt be róla a Vaol.hu.

Három hosszabb szünetet is tartogat a 2026/27-es tanév a diákoknak

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A középiskolák végzős évfolyamain hamarabb befejeződik az oktatás: számukra 2027. április 30. lesz az utolsó tanítási nap. Az első félév január 22-én zárul, az iskoláknak pedig január 29-ig kell tájékoztatniuk a diákokat, illetve a szülőket a félévi eredményekről.

A korábbi tervekhez képest változás, hogy a pedagógiai célokra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma hatról ötre csökken. Erre azért van szükség, hogy meglegyen a jogszabályban előírt legalább 180 tanítási nap.

Így alakulnak az iskolai szünetek

A rendelet meghatározza a három hosszabb tanítási szünet időpontját is:

Őszi szünet: az utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, az első tanítási nap november 2., hétfő.

Téli szünet: az utolsó tanítási nap december 18., péntek, az első tanítási nap 2027. január 4., hétfő.

Tavaszi szünet: az utolsó tanítási nap március 24., szerda, az első tanítási nap április 5., hétfő.

A hétvégékkel együtt a téli szünet 16 napos egybefüggő pihenőt jelent a diákoknak.

A felvételi és az érettségi időpontjai is megvannak

A központi írásbeli felvételi vizsgát 2027. január 23-án tartják, a pótló írásbelire február 3-án kerül sor. Az általános iskolai beiratkozást április 22-én és 23-án rendezik.

A 2026-os őszi érettségi írásbeli vizsgái október 12. és 22. között lesznek. Az emelt szintű szóbeliket november 5–9., a középszintűeket november 16–20. között tartják.

A 2027-es tavaszi érettségi írásbeli vizsgaidőszaka május 3-tól 24-ig tart. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 2–9., a középszintűek június 14–30. között lesznek.