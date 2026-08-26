Már nem elég az iskolatáska, erre is súlyos összeget költhetnek a szülők

A tanévkezdés hagyományosan megterheli a gyermekes családok pénztárcáját, az elmúlt években azonban tovább bővült azoknak a kiadásoknak a köre, amelyekkel szeptember előtt számolni kell. Az elektronikus napló használata, az online tananyagok elérése, a beadandók elkészítése és az iskolai kapcsolattartás miatt sok diáknak már nélkülözhetetlen valamilyen digitális eszköz.

Megváltozott a tanévkezdés, már erre is félre kell tenniük a családoknak.

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Egy megfelelő laptop vagy okostelefon beszerzése önmagában is jelentős tétel lehet. Ráadásul ezek a készülékek gyakran több tanéven keresztül a gyermek mindennapjainak részét képezik, ezért nem feltétlenül az aktuális vételár alapján érdemes dönteni.

Érdemes végiggondolni, mire lesz valóban szükség a következő tanévben, és milyen lehetőségek segíthetnek az ezzel járó költségek mérséklésében

– mondta Tarr János, a TARR Kft. ügyvezető igazgatója.

Tanévkezdés: nem mindegy, milyen laptopot veszünk a gyereknek

A választásnál fontos szempont, hogy mire használja majd a diák az eszközt. Egy általános iskolásnak elsősorban böngészéshez, kapcsolattartáshoz és egyszerűbb feladatokhoz lehet szüksége készülékre, míg egy középiskolás vagy egyetemista már összetettebb programokat is futtathat rajta.

Ugyanez igaz az otthoni internetre is. Nem feltétlenül a leggyorsabb csomag jelenti a legjobb választást. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy hányan használják egyszerre a hálózatot, milyen eszközök csatlakoznak hozzá, és megfelelő-e a wifi lefedettsége az egész lakásban.

A TARR szerint a kedvezmények is segíthetnek a nagyobb kiadások mérséklésében. A szolgáltató megújított kedvezményrendszerében bizonyos feltételek mellett akár három szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény is összevonható, amelyet egy nagyobb értékű készülékre lehet fordítani, vagy akár több eszköz között is meg lehet osztani.

Egy család számára nem feltétlenül a legnagyobb csomag vagy a legmagasabb kategóriájú készülék jelenti a legjobb választást. Sokkal fontosabb, hogy az adott megoldás igazodjon a tényleges használathoz

– tette hozzá Tarr János.

Már a szeptemberi bevásárlólista is teljesen más

Az iskolakezdés előtti bevásárlás így ma már jóval többről szól, mint a füzetek, tollak és ceruzák beszerzéséről. A családoknak a digitális eszközökkel és az internetes szolgáltatásokkal járó költségeket is érdemes előre betervezniük.