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taxi

Mától drágult a taxizás Budapesten, mutatjuk az új árakat

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Drágább taxival utazni Budapesten mától, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása. A taxi tarifájának emeléséről múlt héten döntött a Fővárosi Közgyűlés.
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taxiBudapesttaxitarifa

A Fővárosi Közgyűlés június 26-i ülésén döntött a személytaxi-szolgáltatás tarifájának emeléséről – írja az MTI.

taxisblokád
Drágult a taxizás Budapesten
Fotó: Ladóczki Balázs

Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt.

Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint.

Komoly változási jön a reptéri taxizásban

Augusztus 3-tól megszűnhet a budapesti taxik számára biztosított ötperces díjmentes áthaladás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér parkolóiban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a döntés jelentősen megnehezítheti az utasok ki- és beszállását, és a szolgáltatás színvonalának romlásához vezethet.

 

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