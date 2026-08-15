Temetés a Szigeten? Bikinis lányok és bizarr jelenetek a fesztivál 4. napján - galéria

A Sziget Fesztivál pénteki napján sem kellett sokáig keresni a meghökkentő pillanatokat. A koncertek mellett ezúttal is egymást érték a különleges figurák, merész szettek és nehezen megfejthető jelenetek. Még egy koporsó is előkerült: négy ember cipelte végig a fesztivál területén, ám aggodalomra semmi ok, minden bizonnyal csak egy látványos performanszról lehetett szó.

Fotó: Origo

A Sziget negyedik napján ismét bebizonyosodott, hogy a fesztivál legalább annyira szól a különleges élményekről és az önkifejezésről, mint a zenéről. A pénteki programot ráadásul olyan előadók erősítették, mint Sigrid, Skepta, Peggy Gou, Nia Archives és a Bring Me The Horizon, a magyar fellépők között pedig többek között Pogány Induló és Beton.Hofi is színpadra lépett.

Koporsóval vonultak a Szigeten

A fesztiválozók között sétálva azonban nemcsak a színpadok környékén akadt látnivaló. Az egyik legbizarrabb jelenet kétségtelenül az volt, amikor négy ember egy koporsót cipelve bukkant fel a tömegben. A szokatlan „temetési menet” minden bizonnyal egy performansz része lehetett – a Szigeten ugyanis a zenei programok mellett a kezdetektől fontos szerepet kapnak a különböző művészeti produkciók és látványos utcai előadások is.

A fekete humorú jelenet különösen éles kontrasztban állt a körülötte zajló fesztiválforgataggal. Miközben az egyik pillanatban egy koporsó haladt át a tömegen, néhány méterrel arrébb már bikinis lányok, színes ruhákba öltözött bulizók és egészen extrém szettek uralták a terepet.

A bikinikből sem volt hiány

A nyári melegben sokan a lehető legkevesebb ruhában próbálták átvészelni a napot. A bikinifelső ezúttal is népszerű fesztiválviseletnek bizonyult, de akadtak olyanok is, akik jóval merészebb összeállításokkal hívták fel magukra a figyelmet.

A Szigeten persze éppen ez a megszokott: néhány napra szinte mindenki maga mögött hagyhatja a hétköznapokat, és olyan oldalát is megmutathatja, amelyre máshol talán nem lenne lehetősége. Az idei fesztiválon több mint ezer produkció kap helyet mintegy ötven helyszínen, így a nagykoncertek mellett bőven jut tér a kisebb, különlegesebb programoknak is.