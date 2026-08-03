Szalmonella miatt visszahívták az Auchan egyik népszerű termékét, ne egye meg!

Visszahívták az Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrém 250 g megnevezésű terméket, mivel az önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Salmonella jelenlétét találták benne – írja a fogyasztóvédelem a közleményében.

A termékvisszahívás az Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrémet érinti - Illusztráció

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A MH Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelem nyomon követi.

Az érintett termék adatai

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrém

Kiszerelés: 250 g

Minőségmegőrzési idő: 2026.08.05.

Vonalkód: 5999086455314

Gyártó: Pápai Hús Kft.

Forgalmazó/nagykereskedő: MH Magyarország Kft. (Auchan üzletek)

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai probléma (Salmonella jelenléte a termékben)

Amennyiben a fent megnevezett termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!

Újabb étrend-kiegészítőt hívtak vissza nem engedélyezett összetevő miatt

Megszüntették az OstroVit Post-Workout Formula 500g értékesítését, valamint gondoskodtak a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról. Az étrend-kiegészítő termékben nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malát) azonosítottak.