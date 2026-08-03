Hiába az aszály, ez a veszélyes szúnyogfaj tovább terjed Magyarországon

A hőség miatt visszaesett a honos szúnyogok száma, az ázsiai tigrisszúnyog azonban továbbra is terjed. A következő napokban nyolc vármegye 43 településén végeznek szúnyoggyérítést – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.

a kertvárosias területeken érzékelhető jelentősebb szúnyogártalom, elsősorban az inváziós fajok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog okoz problémát ( a kép illusztráció)

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Az aszály visszaszorította a honos szúnyogokat

A tartós kánikula és az aszály jelentősen csökkentette a honos szúnyogfajok számát. A folyók rekordalacsony vízállása miatt a megszokott vízparti tenyészőhelyek kiszáradtak, így ezekben a térségekben jóval kevesebb szúnyog fordul elő. Ugyanakkor a Tisza-tó egyes részei és több folyóholtág még alacsony vízállás mellett is megfelelő élőhelyet biztosít a lárvák fejlődéséhez.

A következő napokban nyolc vármegye 43 településén lesz szúnyoggyérítés. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légi biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy egyes településein földi kémiai kezeléssel ritkítják a kifejlett szúnyogokat. A Tisza-tónál is beavatkozásra lesz szükség.

Az ázsiai tigrisszúnyog a kertekben is szaporodik

A kertvárosias területeken továbbra is az inváziós fajok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog okozza a legtöbb problémát.

Ezek a szúnyogok már kisebb pangó vizekben – például eldugult ereszcsatornákban, vödrökben vagy esővízgyűjtőkben – is képesek elszaporodni, ezért az aszály ellenére is folyamatosan terjednek.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy számolják fel a ház körüli pangó vizeket, és fedjék le az esővízgyűjtőket. Minél többen tesznek ezért a saját környezetükben, annál kisebb lesz a szúnyogártalom, és annál kevesebb irtásra lesz szükség.

A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy plakátot és egy tájékoztatót készített, amelyek az alábbi linkeken érhetők el.