Hiába az aszály, ez a veszélyes szúnyogfaj tovább terjed Magyarországon

A hőség miatt visszaesett a honos szúnyogok száma, az ázsiai tigrisszúnyog azonban továbbra is terjed. A következő napokban nyolc vármegye 43 településén végeznek szúnyoggyérítést – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.
Az aszály visszaszorította a honos szúnyogokat
A tartós kánikula és az aszály jelentősen csökkentette a honos szúnyogfajok számát. A folyók rekordalacsony vízállása miatt a megszokott vízparti tenyészőhelyek kiszáradtak, így ezekben a térségekben jóval kevesebb szúnyog fordul elő. Ugyanakkor a Tisza-tó egyes részei és több folyóholtág még alacsony vízállás mellett is megfelelő élőhelyet biztosít a lárvák fejlődéséhez.
A következő napokban nyolc vármegye 43 településén lesz szúnyoggyérítés. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légi biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy egyes településein földi kémiai kezeléssel ritkítják a kifejlett szúnyogokat. A Tisza-tónál is beavatkozásra lesz szükség.
Az ázsiai tigrisszúnyog a kertekben is szaporodik
A kertvárosias területeken továbbra is az inváziós fajok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog okozza a legtöbb problémát.
Ezek a szúnyogok már kisebb pangó vizekben – például eldugult ereszcsatornákban, vödrökben vagy esővízgyűjtőkben – is képesek elszaporodni, ezért az aszály ellenére is folyamatosan terjednek.
A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy számolják fel a ház körüli pangó vizeket, és fedjék le az esővízgyűjtőket. Minél többen tesznek ezért a saját környezetükben, annál kisebb lesz a szúnyogártalom, és annál kevesebb irtásra lesz szükség.
A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy plakátot és egy tájékoztatót készített, amelyek az alábbi linkeken érhetők el.
Az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) egy inváziós szúnyogfaj, amely mára Magyarország nagy részén megtelepedett. Képes olyan vírusok terjesztésére, mint a dengue-, a chikungunya- vagy a Zika-vírus, ugyanakkor a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint ezek a betegségek hazánkban jelenleg csak behurcolt esetekként fordulnak elő, ezért a faj jelenléte önmagában nem jelent járványügyi veszélyhelyzetet.