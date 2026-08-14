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Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása miatt a gárdonyi Tini Strandra idénre - közölte a Fejér vármegyei város a Facebook-oldalán.
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fejér vármegyei kormányhivataltilalomstrand

Azt írták: a csütörtöktől érvényes döntés oka, hogy a Tini Strandon a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező fürdővíz-mintavétel és vízminőség-ellenőrzés nem végezhető el.

tini strand
Tilos pancsolni a Tini Strandon.
Fotó: Heiko Rebsch / DPA/AFP

Vigyázat, tilos a fürdés a gárdonyi Tini Strandon

A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a határozatban foglalt kötelezettségének eleget téve pénteken lezárta a vízbe vezető lépcsőket, és kihelyezte a szükséges tájékoztató jelzéseket.

A város közösségi oldalán azt kérték, a fürdőzési tilalmat mindenki tartsa be.

Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Fejér Vármegyei Kormányhivatal döntése értelmében 2026-ban, visszavonásig a Velence Korzó és Szabadstrandon, a Velence-fürdői Keleti Strandon, valamint a Tóparty Rendezvény Strandon, az Északi Strandon azonban ettől a héttől feloldották a tilalmat - írták Velence honlapján.

Mindkét városban szombaton medertisztító akciókat rendeznek, Gárdonyban az agárdi volt csónakkikötőnél a sziget mellett, valamint a sárga hídnál reggel 8 órától, Velencén pedig a Keleti Strandon 16 órától.

 

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