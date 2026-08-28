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nyeremény

Nála a nyertes szelvény, mégsem kapta meg a 600 ezer forintot egy borsodi férfi

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6000 forintot tett meg százszoros szorzóra. Azt hitte, egy kisebb vagyon hullott az ölébe a Tippmixnek köszönhetően.
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nyereményLiverpoolTippmix

Mennyből a rideg valóságba: alighanem így érezhette magát az a borsodi férfi, aki azt hitte, 600 ezer forintot nyert. A Tippmix ugyanis 100-szoros szorzót kínált arra, hogy Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen. A férfi ezt meg is tette, a gól pedig a meccsen meg is született. A meglepetés azonban ezután jött: amikor megpróbálta felvenni a nyereményét, először azt a választ kapta, hogy az esemény még nem zárult le, majd azt, hogy átveheti a nyereményét, végül pedig már csak a fogadás árát akarták megtéríteni. Ő végül azt a tájékoztatást kapta: adatbeviteli hiba miatt törölték a fogadását. Azt azonban nem árulták el, ez az adatbeviteli hiba pontosan mit is takar.

Azt hitte a férfi: nyert a Tippmixen

Azt hitte, 600 ezret nyert a Tippmixen

Az esetről az RTL Híradó számolt be. A Szerencsejáték Zrt. elárulta: tévedés történt, ugyanis a legalább három gólhoz tartozó szorzót adták meg, ezért végül érvénytelenítették a fogadást. 

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