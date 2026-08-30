Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
szeged

Tovább romlott a Tisza állapota Szegednél, kritikus szint alá apadhat a folyó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Délmagyar beszámolója szerint tovább romolhat az Alsó-Tisza vízhelyzete, miután műszaki problémák jelentkeztek a törökbecsei duzzasztóműnél. Az ATIVIZIG szerint emiatt a folyó alsó szakaszán deciméteres nagyságrendű vízszintcsökkenés várható, ami kritikus helyzetet teremthet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szegedtiszadélmagyar

A szélsőséges hidrológiai helyzet miatt az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság már korábban kiegészítő vízmércéket helyezett el a szegedi Belvárosi hídnál, hogy továbbra is pontosan tudják mérni a rendkívül alacsony vízállást.

tisza
Megint apadhat a Tisza, súlyos következményekkel járhat a vízhiány.
Fotó:   / Mediaworks 

Kritikus szintre zuhanhat a Tisza vízállása, komoly gond jöhet

A Délmagyar szerint a további apadás azért is komoly problémát jelenthet, mert ellehetetlenülhet a mezőgazdasági vízellátást biztosító szivattyútelepek működése. Az ATIVIZIG közlése szerint a most kialakuló vízgazdálkodási helyzethez hasonló állapot korábban nem fordult elő a Tisza ezen szakaszán.

Szegeden a törökbecsei duzzasztómű megépítése óta 46 centiméter volt a negatív vízállási rekord, ám ezt az értéket idén augusztusban már többször is meghaladta a folyó apadása. Pénteken 48 centimétert mértek, majd estére 50 centiméterre emelkedett a vízállás. Az ATIVIZIG szerint azonban újabb, akár deciméteres apadás következhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!