Tovább romlott a Tisza állapota Szegednél, kritikus szint alá apadhat a folyó

A szélsőséges hidrológiai helyzet miatt az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság már korábban kiegészítő vízmércéket helyezett el a szegedi Belvárosi hídnál, hogy továbbra is pontosan tudják mérni a rendkívül alacsony vízállást.

Megint apadhat a Tisza, súlyos következményekkel járhat a vízhiány.

Fotó: / Mediaworks

Kritikus szintre zuhanhat a Tisza vízállása, komoly gond jöhet

A Délmagyar szerint a további apadás azért is komoly problémát jelenthet, mert ellehetetlenülhet a mezőgazdasági vízellátást biztosító szivattyútelepek működése. Az ATIVIZIG közlése szerint a most kialakuló vízgazdálkodási helyzethez hasonló állapot korábban nem fordult elő a Tisza ezen szakaszán.

Szegeden a törökbecsei duzzasztómű megépítése óta 46 centiméter volt a negatív vízállási rekord, ám ezt az értéket idén augusztusban már többször is meghaladta a folyó apadása. Pénteken 48 centimétert mértek, majd estére 50 centiméterre emelkedett a vízállás. Az ATIVIZIG szerint azonban újabb, akár deciméteres apadás következhet.