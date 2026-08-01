Aggasztó adat: másodpercenként 10 köbméter víz tűnhet el a Tisza-tóból

Az idei nyár egyik legnagyobb visszhangot kiváltó hírei kétségtelenül folyóvizeink és tavaink vízszintjének folyamatos csökkenéséről szólnak. A Balaton helyzete igen aggasztó, a Velencei-tó történelmi vízveszteségtől szenved, a Duna vízállása pedig már energia-krízishelyzet kialakulásához vezethet: épp ma, augusztus 1-jén jött a hír, hogy a Paksi Atomerőmű újabb blokkját (ezúttal az 1-est) állították le az apadó folyó miatt. Most pedig a Tisza-tó kapcsán érkezett hír.
Folyamatosan csökken a Tisza-tó vízmennyisége
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság meghökkentő számokat közölt a Tisza-tó párolgásával kapcsolatban: a csütörtöki adatok szerint másodpercenként 8-9 köbméter víz tűnik el, de a közelgő hőhullám miatt ez az érték akár a tíz köbmétert is meghaladhatja - írja a Szoljon oldala.
A csütörtöki adatok szerint a tározóból naponta legalább 691 ezer köbméter víz kerül a levegőbe.
Ez azt jelenti, hogy a tó vízszintje egyetlen nap alatt megközelítőleg egy centiméterrel csökken kizárólag a párolgás következtében
– mutattak rá a szakemberek. Ráadásul ahogy növekszik a napi középhőmérséklet, úgy nő a párolgás is: a Tisza-tóból akár 864 ezer köbméter víz is eltűnhet egyetlen nap alatt.
Noha a párolgás természetes folyamat, az extrém hőség meggyorsítja azt. Emiatt a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén megfelelő vízkormányzási intézkedésekkel segítik a Tisza-tó ökológiai állapotának és vízszintjének megőrzését.