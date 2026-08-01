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kánikula

Aggasztó adat: másodpercenként 10 köbméter víz tűnhet el a Tisza-tóból

1 órája
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Drámai ütemben fogynak az álló- és folyóvizeink egyaránt. Most a Tisza-tóról érkezett jelentés.
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kánikulaTisza-tó ,párolgás

Az idei nyár egyik legnagyobb visszhangot kiváltó hírei kétségtelenül folyóvizeink és tavaink vízszintjének folyamatos csökkenéséről szólnak. A Balaton helyzete igen aggasztó, a Velencei-tó történelmi vízveszteségtől szenved, a Duna vízállása pedig már energia-krízishelyzet kialakulásához vezethet: épp ma, augusztus 1-jén jött a hír, hogy a Paksi Atomerőmű újabb blokkját (ezúttal az 1-est) állították le az apadó folyó miatt. Most pedig a Tisza-tó kapcsán érkezett hír.

Egyre aggasztóbb a helyzet a Tisza-tónál
Egyre aggasztóbb a helyzet a Tisza-tónál
Fotó: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság/Facebook

Folyamatosan csökken a Tisza-tó vízmennyisége

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság meghökkentő számokat közölt a Tisza-tó párolgásával kapcsolatban: a csütörtöki adatok szerint másodpercenként 8-9 köbméter víz tűnik el, de a közelgő hőhullám miatt ez az érték akár a tíz köbmétert is meghaladhatja - írja a Szoljon oldala.

A csütörtöki adatok szerint a tározóból naponta legalább 691 ezer köbméter víz kerül a levegőbe.

Ez azt jelenti, hogy a tó vízszintje egyetlen nap alatt megközelítőleg egy centiméterrel csökken kizárólag a párolgás következtében

 – mutattak rá a szakemberek. Ráadásul ahogy növekszik a napi középhőmérséklet, úgy nő a párolgás is: a Tisza-tóból akár 864 ezer köbméter víz is eltűnhet egyetlen nap alatt.

Noha a párolgás természetes folyamat, az extrém hőség meggyorsítja azt. Emiatt a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén  megfelelő vízkormányzási intézkedésekkel segítik a Tisza-tó ökológiai állapotának és vízszintjének megőrzését.

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