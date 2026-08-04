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tisza tó

Csökken a Tisza-tó vízszintje

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A Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért vízállása 700 centiméter alá csökkent - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (Kötivizig) kedden a honlapján.
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tisza tóvízszintcsökken

A Tisza-tó vízszintjének csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye - írták.

tisza-tó
Csökken a vízszint a Tisza-tónál.
Fotó: SZON

Csökken a Tisza-tó vízszintje

A Kötivizig, a tározó üzemeltetőjeként, a Tisza-tó vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése, a Körös-völgyi vízátvezetés fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében - fűzték hozzá.

 

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