A Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért vízállása 700 centiméter alá csökkent - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (Kötivizig) kedden a honlapján.
A Tisza-tó vízszintjének csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és a fokozott párolgás következménye - írták.
Csökken a Tisza-tó vízszintje
A Kötivizig, a tározó üzemeltetőjeként, a Tisza-tó vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése, a Körös-völgyi vízátvezetés fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében - fűzték hozzá.
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