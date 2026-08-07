Extrém látvány: a Tisza vízállása miatt 460 éves cölöpök kerültek elő – galéria

Aki a napokban Szolnokon járt, igen különleges látványban lehetett része: a Tisza-híd mellett ugyanis a folyóból egy több száz éves fahíd maradványai látszottak ki, melyeket csakis az extrém alacsony vízállás miatt csodálhat meg, aki arra jár. A felszínre került cölöpök négy különböző korszakból származó fahíd maradványai. A legrégebbi elemek 1562-ből származnak, ugyanis az első hidat tíz évvel Szolnok török elfoglalása után építették. Innen ered a köznyelvben a török kori cölöpök elnevezés is.

Galériánk a nem mindennapi látványról az alábbi fotóra kattintva nézhető végig: