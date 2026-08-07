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Tisza

Extrém látvány: a Tisza vízállása miatt 460 éves cölöpök kerültek elő – galéria

20 órája
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Török kori emlékek tűntek fel Szolnoknál.
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Tiszavízállásgaléria

Aki a napokban Szolnokon járt, igen különleges látványban lehetett része: a Tisza-híd mellett ugyanis a folyóból egy több száz éves fahíd maradványai látszottak ki, melyeket csakis az extrém alacsony vízállás miatt csodálhat meg, aki arra jár. A felszínre került cölöpök négy különböző korszakból származó fahíd maradványai. A legrégebbi elemek 1562-ből származnak, ugyanis az első hidat tíz évvel Szolnok török elfoglalása után építették. Innen ered a köznyelvben a török kori cölöpök elnevezés is.

Galériánk a nem mindennapi látványról az alábbi fotóra kattintva nézhető végig:

Szolnok, Tisza, török kori fahíd cölöpök, török kori fahíd cölöp, törökkorifahíd, SzolnokTisza, 2026.08.07.,
Szolnok, Tisza, török kori fahíd cölöpök, török kori fahíd cölöp, törökkorifahíd, SzolnokTisza, 2026.08.07.,
Szolnok, Tisza, török kori fahíd cölöpök, török kori fahíd cölöp, törökkorifahíd, SzolnokTisza, 2026.08.07.,
Szolnok, Tisza, török kori fahíd cölöpök, török kori fahíd cölöp, törökkorifahíd, SzolnokTisza, 2026.08.07.,
Szolnok, Tisza, török kori fahíd cölöpök, török kori fahíd cölöp, törökkorifahíd, SzolnokTisza, 2026.08.07.,
Szolnok, Tisza, török kori fahíd cölöpök, török kori fahíd cölöp, törökkorifahíd, SzolnokTisza, 2026.08.07.,
Szolnok, Tisza, török kori fahíd cölöpök, török kori fahíd cölöp, törökkorifahíd, SzolnokTisza, 2026.08.07.,
Szolnok, Tisza, török kori fahíd cölöpök, török kori fahíd cölöp, törökkorifahíd, SzolnokTisza, 2026.08.07.,
Szolnok, Tisza, török kori fahíd cölöpök, török kori fahíd cölöp, törökkorifahíd, SzolnokTisza, 2026.08.07.,
Galéria: Lenyűgöző látvány, török kori fahíd cölöpjei bukkantak elő Szolnoknál a Tiszából
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Lenyűgöző látvány, török kori fahíd cölöpjei bukkantak elő Szolnoknál a Tiszából

Nem csak a Tisza rejteget történelmi emlékeket

Mint arról korábban beszámoltunk, a Duna is tartogat történelmi meglepetéseket: az alacsony vízállás miatt tisztán kivehetők például a Szabadság hídnál az 1945-ben felrobbantott Ferenc József híd maradványai.

 

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