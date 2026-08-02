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Tisza

Egyre alacsonyabb a Tisza vízállása, török kori hídcölöpök bukkantak elő a víz alól – fotók

21 perce
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A Tisza apadása egyre jobban megmutatja Szolnok látványos történelmi emlékekeit. Az extrém alacsony vízszint miatt ismét láthatóvá váltak a több mint 460 éves török kori hídcölöpök – írja a Szoljon.hu.
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Tiszavízállásalacsony vízálláskánikulahőség

A Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 302 centiméterrel újabb negatív rekordot ért el. A folyó medréből egyre nagyobb részben emelkednek ki az 1562-ben épült török kori fahíd tölgyfa cölöpjei, amelyek a Tisza-híd mellett, a belváros közelében találhatók – írja a Szoljon.hu.

20260729 Szolnok A negatív csúcson álló Tiszából jól látszanak a régi török kori fahíd maradványai. Fotó: Mészáros János MJÚj Néplap, Tisza
A Tisza apadása miatt török kori fahíd tölgyfa cölöpjei bukkantak elő a vízből
Fotó:  Mészáros János / Új Néplap

A felszínre került cölöpök négy különböző korszakból származó fahíd maradványai. Egyes hidakat ugyanazon a nyomvonalon többször is újjáépítettek.

Az első ismert Tisza-hidat 1562-ben, tíz évvel Szolnok török elfoglalása után építették, emiatt terjedt el a török kori cölöpök elnevezés.

A rekord alacsony vízállás nem kedvez a történelmi maradványok feltárásának, mivel a tölgyfa szerkezeteket a víz évszázadokon át megóvta, a levegőn viszont megindul a korhadás és a repedezés.

Szilas-patak
Szilas-patak
20260717 Paks_Duna_ Vízállás Rekord alacsony a Duna Paksnál Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság Képen: MVM Paksi Atomerőmű
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Baja, Sugovica folyó
20260729 Szolnok A negatív csúcson álló Tiszából jól látszanak a régi török kori fahíd maradványai. Fotó: Mészáros János Új Néplap
20260729 Szolnok A negatív csúcson álló Tiszából jól látszanak a régi török kori fahíd maradványai. Fotó: Mészáros János Új Néplap
20260729 Szolnok A negatív csúcson álló Tiszából jól látszanak a régi török kori fahíd maradványai. Fotó: Mészáros János Új Néplap
Galéria: Mélyponton a magyarországi folyók vízállása
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Budapest, Duna folyó

Mélyponton a magyar folyók vízállása: a Duna és a Tisza is vészesen apad

Egyre aggasztóbb képet mutatnak Magyarország folyói. A tartós szárazság hatására rendkívül alacsony vízállás alakult ki a Dunán és a Tiszán is, egyes szakaszokon pedig a vízszint a valaha mért legalacsonyabb értékek közelében, illetve azok alatt jár.

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