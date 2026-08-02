Egyre alacsonyabb a Tisza vízállása, török kori hídcölöpök bukkantak elő a víz alól – fotók

A Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 302 centiméterrel újabb negatív rekordot ért el. A folyó medréből egyre nagyobb részben emelkednek ki az 1562-ben épült török kori fahíd tölgyfa cölöpjei, amelyek a Tisza-híd mellett, a belváros közelében találhatók – írja a Szoljon.hu.
A felszínre került cölöpök négy különböző korszakból származó fahíd maradványai. Egyes hidakat ugyanazon a nyomvonalon többször is újjáépítettek.
Az első ismert Tisza-hidat 1562-ben, tíz évvel Szolnok török elfoglalása után építették, emiatt terjedt el a török kori cölöpök elnevezés.
A rekord alacsony vízállás nem kedvez a történelmi maradványok feltárásának, mivel a tölgyfa szerkezeteket a víz évszázadokon át megóvta, a levegőn viszont megindul a korhadás és a repedezés.
Mélyponton a magyar folyók vízállása: a Duna és a Tisza is vészesen apad
Egyre aggasztóbb képet mutatnak Magyarország folyói. A tartós szárazság hatására rendkívül alacsony vízállás alakult ki a Dunán és a Tiszán is, egyes szakaszokon pedig a vízszint a valaha mért legalacsonyabb értékek közelében, illetve azok alatt jár.