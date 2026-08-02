Egyre alacsonyabb a Tisza vízállása, török kori hídcölöpök bukkantak elő a víz alól – fotók

A Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 302 centiméterrel újabb negatív rekordot ért el. A folyó medréből egyre nagyobb részben emelkednek ki az 1562-ben épült török kori fahíd tölgyfa cölöpjei, amelyek a Tisza-híd mellett, a belváros közelében találhatók – írja a Szoljon.hu.

A Tisza apadása miatt török kori fahíd tölgyfa cölöpjei bukkantak elő a vízből

Fotó: Mészáros János / Új Néplap

A felszínre került cölöpök négy különböző korszakból származó fahíd maradványai. Egyes hidakat ugyanazon a nyomvonalon többször is újjáépítettek.

Az első ismert Tisza-hidat 1562-ben, tíz évvel Szolnok török elfoglalása után építették, emiatt terjedt el a török kori cölöpök elnevezés.

A rekord alacsony vízállás nem kedvez a történelmi maradványok feltárásának, mivel a tölgyfa szerkezeteket a víz évszázadokon át megóvta, a levegőn viszont megindul a korhadás és a repedezés.