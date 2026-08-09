A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál

A Tiszába csúszott, majd elmerült egy autó Tiszadob térségében, a pontonhíd mellett – írja a katasztrófavédelem.

A Tiszába csúszott egy autó

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A kocsi egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, vezetője ki tudott úszni a partra.

A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, megkezdték a munkálatokat.

Pár hónapja is a Tiszába gurult egy autó

A szegedi rakpartnál a folyóba gurult egy személyautó, amelyhez a helyi tűzoltókat riasztották.