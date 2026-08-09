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Tisza

A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
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A vezető saját erejéből a partra tudott úszni.
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Tiszafolyóbaleset

A Tiszába csúszott, majd elmerült egy autó Tiszadob térségében, a pontonhíd mellett – írja a katasztrófavédelem.

tűzoltóautó, illusztráció, Tiszába csúszott autó
A Tiszába csúszott egy autó
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A kocsi egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, vezetője ki tudott úszni a partra.

A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, megkezdték a munkálatokat.

Pár hónapja is a Tiszába gurult egy autó

A szegedi rakpartnál a folyóba gurult egy személyautó, amelyhez a helyi tűzoltókat riasztották.

 

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