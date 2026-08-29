Leállt a Tiszalöki Vízerőmű, kritikus szintre csökkent a Tisza-tó vízkészlete

Leállt a Tiszalöki Vízerőmű – a történtekről Szakács Péter Lajos, a térség országgyűlési képviselője számolt be közösségi oldalán. A politikus közlése szerint az erőmű működésének elsődleges célja a vízszabályozás, a leállás ugyanakkor nem veszélyezteti a térség ellátását, az továbbra is biztosított.

Leállt a Tiszalöki Vízerőmű a rendkívüli aszály miatt Fotó: Pexels

Leállt a Tiszalöki Vízerőmű a rendkívüli aszály miatt

A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a Tiszalöki Vízerőművet. Fontos hangsúlyozni, hogy az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a Paksi Atomerőmű teljes kapacitással termel. A vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészletekkel felelősen gazdálkodjanak, és a vízszabályozást a kialakult helyzethez igazítsák

- írta közösségi oldalán Szakács Péter Lajos.

A hónapok óta tartó súlyos aszály következtében jelentősen visszaesett a Tisza vízhozama, miközben a Tisza-tó felhasználható vízkészlete a hét közepére kritikus szintre süllyedt. Az MTI korábbi beszámolója szerint csütörtökre tovább romlott a helyzet: Szolnok térségében már rekordközeli alacsony vízállásra készültek, és szükség esetére a tartalékszivattyúk bevetését is előkészítették.

A kialakult helyzet miatt a vízügyi hatóságok rendkívüli vízkormányzás mellett döntöttek.

Ennek részeként megkezdték a tiszalöki duzzasztómű felvízszintjének csökkentését, hogy több vizet juttathassanak a Tisza-tó, a Keleti-főcsatorna, valamint a Körös-völgy irányába. A Tiszalöki Vízerőmű energiatermelésének leállítása is ehhez az intézkedéssorozathoz kapcsolódott, miután a kialakult vízszint mellett a turbinákat már nem lehetett biztonságosan működtetni.

A vízkészletek elosztásánál jelenleg az ivóvízellátás biztosítása, valamint az ökológiai egyensúly megóvása élvez elsőbbséget.