Csütörtökön indult haza egy földúton egy férfi Kunmadarasról Tiszaörsre, de nem érkezett meg otthonába. A hozzátartozói hiába próbálták elérni, ezért a család még aznap a keresésére indult, és a rendőrségen is bejelentették az eltűnését.

Szántóföldön találták meg az eltűnt tiszaörsi férfi holttestét - Illusztráció

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Holtan találták a tiszaörsi férfit

A keresésbe később a tiszaörsi és a kunmadarasi polgárőrök is bekapcsolódtak. Szombaton a Tiszaderzs Községi Polgárőr Egyesület szolgálatvezetője, Nagy László is csatlakozott a kutatáshoz – írja az Index.

Végül egy mezőgazdasági dolgozó egy földön fekvő férfit talált a szántóföldjén.

Azonnal értesítette a kunmadarasi civilek elnökét, Varga Sándort, aki a helyszínre érve megállapította, hogy vélhetően a keresett férfira találtak rá. A polgárőrség elnöke hívta a rendőrséget és a mentőszolgálatot, majd megkezdték a helyszín biztosítását. A férfin azonban már nem tudtak segíteni.

A tiszaörsi polgárőrség tájékoztatása szerint a férfi halálának körülményeit a rendőrség hatósági eljárás keretében vizsgálja.

Holttestet találtak a görög üdülőparadicsomban

Holttestet találtak a görögországi Kefalónián egy 55 éves brit férfi keresése közben, aki egyedül indult sétálni, majd nyoma veszett. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a megtalált holttest valóban az eltűnt turistához tartozik.