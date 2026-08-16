Omnibuszok, lóvasút és villamosok: így közlekedtünk száz éve Budapesten

Mi mindennel közlekedhettünk Budapesten bő száz évvel ezelőtt és mennyiért? Nos, a tömegközlekedés egész más volt akkoriban a fővárosban, mint manapság. A legnagyobb eltérést természetesen a lóhajtotta járművek jelentették: a lóvasút és az omnibusz. Ez utóbbi volt az tulajdonképpen, amely megteremtette a tömegközlekedést az 1832-es indulásával. A 8-14 utast szállító járműveket előre váltott jeggyel lehetett igénybe venni, kötött útvonalon haladtak, fix megállókkal – igaz, menet közben is leinthette őket bárki. Az omnibuszok az 1800-as évek második felére váltak a város jellemző látványelemévé, ugyanakkor egészen 1929-ig közlekedtek. A lóvasút rövidebb karriert futott be: 1866-ban indult el, és noha gyorsan népszerű lett, a villamosok végül az 1900-as évekre szinte mindenütt kiszorították őket. Egyedül a Margitszigeten maradt meg, de ott egészen 1928-ig működött.

Milyen volt a tömegközlekedés 100 éve Budapesten?

Fotó: Fortepan

Az első villamos 1887 novemberében indult útjára Budapesten, ekkor még alsó áramszedővel és 10 kilométeres óránkénti sebességgel, később azonban a hálózat rohamos fejlődésnek indult.

Ha a 100 évvel ezelőtti tömegközlekedést nézzük, a kor embere számára a buszhálózat volt a legfrissebb. Az első budapesti buszjárat 1915. március 1-jén indult meg az Andrássy úton.

Retró fotók: ilyen volt a tömegközlekedés a 100 évvel ezelőtti Budapesten

Galériánkkal – mely az alábbi fotóra kattintva nyílik meg – felidézzük, milyen volt a tömegközlekedés 100 évvel ezelőtt a fővárosban.