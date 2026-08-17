Meghosszabbított útvonalon jár a 81-es troli augusztus végétől

A BKK fejlesztésének köszönhetően javulnak a kerületközi közlekedési kapcsolatok, és számos célpont válik átszállás nélkül elérhetővé. A troli módosított útvonalának bevezetését a közelmúltban kiépített állatkerti delta felsővezeték teszi lehetővé.

Meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz

Fotó: BKK

A változást megelőzően a BKK társadalmi egyeztetést folytatott és egyeztetett Zugló önkormányzatával is. Az online kérdőívet csaknem 800-an töltötték ki, a válaszadók 73 százaléka támogatta a járat meghosszabbítását, 71 százalékuk szerint az új útvonal kevesebb átszállást jelent majd az utazások során.

A meghosszabbított útvonalú 81-es trolibusz – amely a hét minden napján a jelenlegi üzemidőben, alacsonypadlós, légkondicionált járművekkel közlekedik –, az Örs vezér tere és a Kassai tér között változatlan útvonalon jár.

Ezt követően azonban az Erzsébet királyné útja érintésével, a Mexikói út M csomóponton és az állatkerti deltán keresztül éri el új végállomását, a Dózsa György út M csomópontot.

A fejlesztés révén Zuglónak közvetlen kapcsolata jön létre a XIII. kerület irányába, a Dózsa György úton, illetve a Váci úton található irodanegyeddel, az M3-as metróval. Átszállás nélkül elérhetők lesznek a Városliget fontosabb intézményei, például az Állatkert, a Fővárosi Nagycirkusz, vagy épp a Hősök terén lévő múzeumok. Emellett Alsórákos felől a Mexikói út mellett az Erzsébet királyné útja (aluljáró) megállónál is át lehet szállni az 1-es villamosra. Az M1-es metró elérése továbbra is biztosított marad a Mexikói útnál, valamint új kapcsolat jön létre a Széchenyi fürdő térségével is.

A troli módosított útvonalának bevezetését a közelmúltban kiépített állatkerti delta felsővezeték és a kapcsolódó felsővezeték-hálózat teszi lehetővé

Az új felsővezeték kialakításának köszönhetően a trolibuszok a Kacsóh Pongrác útról érkezve az Állatkerti körútra – és ellenkező irányban is – felsővezetékes üzemben, megszakítás nélkül kanyarodhatnak, így az akkumulátoros üzemmódot más, felsővezetékkel nem rendelkező útvonalszakaszokon használhatják.

A társadalmi egyeztetés eredményei, illetve az új járat közlekedési rendje a BKK weboldalán elérhető.