Meghosszabbított útvonalon jár a 81-es troli augusztus végétől

A BKK fejlesztésének köszönhetően javulnak a kerületközi közlekedési kapcsolatok, és számos célpont válik átszállás nélkül elérhetővé. A troli módosított útvonalának bevezetését a közelmúltban kiépített állatkerti delta felsővezeték teszi lehetővé.
A változást megelőzően a BKK társadalmi egyeztetést folytatott és egyeztetett Zugló önkormányzatával is. Az online kérdőívet csaknem 800-an töltötték ki, a válaszadók 73 százaléka támogatta a járat meghosszabbítását, 71 százalékuk szerint az új útvonal kevesebb átszállást jelent majd az utazások során.
A meghosszabbított útvonalú 81-es trolibusz – amely a hét minden napján a jelenlegi üzemidőben, alacsonypadlós, légkondicionált járművekkel közlekedik –, az Örs vezér tere és a Kassai tér között változatlan útvonalon jár.
Ezt követően azonban az Erzsébet királyné útja érintésével, a Mexikói út M csomóponton és az állatkerti deltán keresztül éri el új végállomását, a Dózsa György út M csomópontot.
A fejlesztés révén Zuglónak közvetlen kapcsolata jön létre a XIII. kerület irányába, a Dózsa György úton, illetve a Váci úton található irodanegyeddel, az M3-as metróval. Átszállás nélkül elérhetők lesznek a Városliget fontosabb intézményei, például az Állatkert, a Fővárosi Nagycirkusz, vagy épp a Hősök terén lévő múzeumok. Emellett Alsórákos felől a Mexikói út mellett az Erzsébet királyné útja (aluljáró) megállónál is át lehet szállni az 1-es villamosra. Az M1-es metró elérése továbbra is biztosított marad a Mexikói útnál, valamint új kapcsolat jön létre a Széchenyi fürdő térségével is.
A troli módosított útvonalának bevezetését a közelmúltban kiépített állatkerti delta felsővezeték és a kapcsolódó felsővezeték-hálózat teszi lehetővé
Az új felsővezeték kialakításának köszönhetően a trolibuszok a Kacsóh Pongrác útról érkezve az Állatkerti körútra – és ellenkező irányban is – felsővezetékes üzemben, megszakítás nélkül kanyarodhatnak, így az akkumulátoros üzemmódot más, felsővezetékkel nem rendelkező útvonalszakaszokon használhatják.
A társadalmi egyeztetés eredményei, illetve az új járat közlekedési rendje a BKK weboldalán elérhető.
Jelentős változások jönnek Budapest útjain, több kerület is érintett
Több budapesti helyszínen már elkészültek a gyalogos- és kerékpáros közlekedést segítő fejlesztések, miközben újabb beruházások előkészítése is zajlik. A BKK szakmai iránymutatása alapján megvalósuló program célja, hogy kisebb, gyorsan kivitelezhető beavatkozásokkal biztonságosabbá és akadálymentesebbé tegye a fővárosi közlekedést.