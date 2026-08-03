Bajba került egy túrázó a Pilisben, hordágyon hozták le a tűzoltók

Bajba jutott túrázón segítettek az esztergomi hivatásos tűzoltók a Pilisben, Dömös közelében, a Macskások-Nyilasok dűlőnél – írja a katasztrófavédelem.

A túrázó egy lábsérülés miatt nem tudott továbbmenni, hordágyon hozták le - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A kiránduló egy csoporttal egy tanösvényen haladt, ám egy lábsérülés miatt nem tudott továbbmenni.

A tűzoltók ezért érte mentek, és a mentőkkel közösen különleges hordágyon lehozták őt a mentőautóhoz.

Bajba jutott két túrázó a Remete-barlang közelében

Kirándulókat mentenek a Dömös és Nagymaros között. A két túrázó a Remete-barlang közelében került bajba.