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Magyar Péter jó hírt közölt a vezénylőközpontból, ugyanakkor figyelmeztetett: a legkritikusabb napok jönnek

Pilis

Bajba került egy túrázó a Pilisben, hordágyon hozták le a tűzoltók

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Hordágyon hoztak le egy embert a hegyoldalról Dömös közelében a tűzoltók. A túrázó egy lábsérülés miatt nem tudott tovább haladni.
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Pilistúrázókirándulótúrázásmentés

Bajba jutott túrázón segítettek az esztergomi hivatásos tűzoltók a Pilisben, Dömös közelében, a Macskások-Nyilasok dűlőnél – írja a katasztrófavédelem.

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A túrázó egy lábsérülés miatt nem tudott továbbmenni, hordágyon hozták le - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A kiránduló egy csoporttal egy tanösvényen haladt, ám egy lábsérülés miatt nem tudott továbbmenni.

A tűzoltók ezért érte mentek, és a mentőkkel közösen különleges hordágyon lehozták őt a mentőautóhoz.

Bajba jutott két túrázó a Remete-barlang közelében

Kirándulókat mentenek a Dömös és Nagymaros között. A két túrázó a Remete-barlang közelében került bajba.

 

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