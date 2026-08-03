Bajba került egy túrázó a Pilisben, hordágyon hozták le a tűzoltók

Hordágyon hoztak le egy embert a hegyoldalról Dömös közelében a tűzoltók. A túrázó egy lábsérülés miatt nem tudott tovább haladni.
Bajba jutott túrázón segítettek az esztergomi hivatásos tűzoltók a Pilisben, Dömös közelében, a Macskások-Nyilasok dűlőnél – írja a katasztrófavédelem.
A kiránduló egy csoporttal egy tanösvényen haladt, ám egy lábsérülés miatt nem tudott továbbmenni.
A tűzoltók ezért érte mentek, és a mentőkkel közösen különleges hordágyon lehozták őt a mentőautóhoz.
Bajba jutott két túrázó a Remete-barlang közelében
Kirándulókat mentenek a Dömös és Nagymaros között. A két túrázó a Remete-barlang közelében került bajba.
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