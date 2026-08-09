Az ország több részén is felcsaptak a lángok, Algyőnél és Lajoskomáromnál dolgoznak a tűzoltók

Több száz köbméternyi trágya gyulladt meg Lajoskomárom külterületén vasárnap, a tüzet a helyi és a sárbogárdi tűzoltók vízsugarakkal oltják - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Tűz keletkezett Lajoskomáromnál és Algyőnél / Fotó: Gé (Képünk illusztráció)

Tűz keletkezett Lajoskomáromnál és Algyőnél

Azt írták, hogy az égő trágya közel van egy istállóhoz, ahol 500-600 bálát is tárolnak. Az oltásban résztvevők az épületet is védik, egy rakodógép pedig az égő és nem égő részeket választja el egymástól.

A tűzoltók elhúzódó munkára számítanak

- tették hozzá.

Nem sokkal később a katasztrófavédelem arról tájékoztatta az MTI-t, hogy két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezett vasárnap Algyőnél: a Kiserdő sornál 22 hektáron, a 47-es út mellett 10 hektáron égett, illetve ég a növényzet.

Azt írták, hogy a Kiserdő sornál az aljnövényzet gyulladt meg, a lángokat a szegedi, a makói, a ruzsai hivatásos, az algyői FER - finomító erőművi - létesítményi, valamint szegedi önkéntes tűzoltók fékezték meg, és már az utómunkálatokat végzik, eloltják a foltokban égő, izzó részeket.

A Kiserdő sortól körülbelül egy kilométerre, a 47-es út 215-ös kilométerénél cserjés, gaz, avar kapott lángra, a tüzet a szegedi és hódmezővásárhelyi hivatásos, az algyői létesítményi tűzoltók, valamint a sándorfalvi egyesület önkéntesei oltják.