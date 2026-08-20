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tűz

Hatalmas lángokkal égett egy autó Miskolcon, a sofőr kiugrott a kocsiból – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Kigyulladt egy személyautó szerda este Miskolcon, az Avason, a Szentgyörgy úton. A tűz során az autó motortere égett, a sofőr pedig kiugrott az autóból.
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tűzautóMiskolc

Szerda este 10 óra előtt kigyulladt egy személyautó Miskolcon, a Szentgyörgy úton, az Ifjúság útja közelében. A tűz az autó motorterét érintette.

tűz
A sofőr kiugrott a kocsiból a tűz elől menekülve
Fotó: Facebook/Miskolc és Én

A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A társhatóság is a helyszínre érkezett, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták.

A tűzoltók ezt követően az utómunkálatokat végezték – írja a Boon.

Kiugrott az autóból a sofőr a tűz elől

Az esetről videó is készült, amely a tüzet egészen az oltásig rögzítette. A Miskolc és Én Facebook-csoportban megjelent bejegyzéshez érkezett hozzászólások szerint a sofőr kiugrott az autóból. 

Lakástűz Székesfehérváron

Egy ember meghalt, több lakót pedig füstmérgezés miatt kórházba szállítottak, miután tűz ütött ki egy székesfehérvári panelház hetedik emeletén. Az oltás közben hét embert mentettek ki az épületből, közülük négyet létra segítségével hoztak le.

 

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