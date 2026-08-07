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tűz

Felcsaptak a lángok egy budai sportlétesítménynél, 30 tűzoltó rohant a helyszínre

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A lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek. Hatalmas tűz volt Budán!
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tűzbudatűzoltó

Sportlétesítmény lapos tetejére telepített napelemek gyulladtak ki a fővárosi Marcibányi téren pénteken kora délután - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t.

napelem, tűz, Marczibányi tér, 2026.08.07., Kigyulladtak a napelemek és a tetőszigetelés egy II. kerületi, Marczibányi téri sportlétesítmény lapos tetején 2026.08.07.,
Tűzoltók a helyszínen - Fotó: Mediaworks

Nagy volt a tűz, a lángok gyorsan terjedtek

Kiss Ádám közölte, a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező 30 tűzoltó megfékezte a tüzet.

Az MTI úgy értesült, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, személyi sérülés nem történt.

napelem, tűz, Marczibányi tér, 2026.08.07., Kigyulladtak a napelemek és a tetőszigetelés egy II. kerületi, Marczibányi téri sportlétesítmény lapos tetején 2026.08.07.,
Az oltás helyszíne - Fotó: Mediaworks

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