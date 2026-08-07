Felcsaptak a lángok egy budai sportlétesítménynél, 30 tűzoltó rohant a helyszínre

A lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek. Hatalmas tűz volt Budán!
Sportlétesítmény lapos tetejére telepített napelemek gyulladtak ki a fővárosi Marcibányi téren pénteken kora délután - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t.
Nagy volt a tűz, a lángok gyorsan terjedtek
Kiss Ádám közölte, a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező 30 tűzoltó megfékezte a tüzet.
Az MTI úgy értesült, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, személyi sérülés nem történt.
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