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Lángok csaptak fel Budapesten, olvasói fotók érkeztek a tűz környékéről

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Nagy területen csaptak fel a lángok csütörtök este Budapesten. A tűz a IX. kerületben keletkezett, ahol mintegy hatszáz négyzetméteren ég a gaz és az avar.
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A tűz a Gyáli út, az Ecseri út és az Üllői út által határolt területen pusztít. A helyszínre több tűzoltóegységet is riasztottak, miközben olvasói fotók érkeztek a lángokról – írja a Katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki Budapest IX. kerületében, a Gyáli út és az Ecseri út térségében
Tűz ütött ki Budapest IX. kerületében, a Gyáli út és az Ecseri út térségében Forrás: olvasói fotó

Tűz Budapesten: hatszáz négyzetméteren ég a gaz és az avar a IX. kerületben

A katasztrófavédelem 18 óra 9 perckor kiadott tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték meg az oltást. A helyszínre a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett, emellett fővárosi önkéntes tűzoltóegységek is elindultak az esethez.

A szerkesztőségünkhöz olvasói fotók is érkeztek a tűzről és a felcsapó lángokról. A képeken a IX. kerületben kialakult tűzeset látható.

Fotó: olvasói 

Cikkünk frissül, amint újabb információk érkeznek, beszámolunk a fejleményekről. Addig is tekintse meg olvasóink helyszínen készült fotóit a tűzről és a felcsapó lángokról.

Fotó: olvasói

Tűz ütött ki a Halászbástya alatt, civilek is rohantak oltani a tüzet

Sűrű füst szállt fel szerda este a Budai Vár környékén, miután tűz ütött ki a Halászbástya alatt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Hunyadi János út mellett a rendkívüli szárazság miatt kiszáradt aljnövényzet kapott lángra, mintegy negyven négyzetméteren égett a terület.

Elszabadultak a lángok Veszprém vármegyében, helikopterekkel oltották az erdőtüzet – videó

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