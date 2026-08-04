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tűzoltó

Csaknem 400 helyen volt szabadtéri tűz a hőségriadó kihirdetése óta

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Július 30. óta csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók. Csak hétfőn 96 esetben riasztották őket.
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tűzoltószabadtéri tűzkánikula

Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30. óta - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t.

Rengeteg riasztást kapnak a tűzoltók hőhullám miatt
Rengeteg riasztást kapnak a tűzoltók hőhullám miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Rengeteg riasztást kapnak a tűzoltók hőhullám miatt

Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig nyolcan sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt - közölte Dóka Imre.

Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt.

 

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