Csaknem 400 helyen volt szabadtéri tűz a hőségriadó kihirdetése óta

Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30. óta - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t.

Rengeteg riasztást kapnak a tűzoltók hőhullám miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Rengeteg riasztást kapnak a tűzoltók hőhullám miatt

Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig nyolcan sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt - közölte Dóka Imre.

Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt.