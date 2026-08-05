Az első becslések szerint akár százhektáros is lehet az a terület, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál gyulladt ki - közölte a katasztrófavédelem a tűzesetről az MTI-vel szerdán.

Akár százhektáros is lehet a dédestapolcsányi tűz. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Akár százhektáros is lehet a dédestapolcsányi tűz

Mint írták, a lángok gyorsan terjedtek és több helyen koronaégés alakult ki az akác-, fenyő-, és tölgyerdőben. A kazincbarcikai, az ózdi és a miskolci hivatásos tűzoltók mellett már az egri, a diósgyőri és a szendrői egységek mellett a borsodbótai önkéntes tűzoltók is a helyszínre vonultak, a rajok megfelelő pihentetéssel dolgoznak.

A honvédség két helikoptere is bekapcsolódott a tűzoltásba, ezek alkalmanként mintegy két köbméternyi vizet képesek kimerni a rájuk akasztott eszközökkel. A tűz oltása folyamatos, a helikopterek felváltva hordják a vizet a közeli Lázbérci-víztározóból - közölték.