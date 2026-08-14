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horvátország

Tűz Horvátországban: a magyarok többsége maga szervezi a nyaralását

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A magyarok túlnyomó többsége autóval, egyénileg utazik Horvátországba, nem utazási irodán keresztül foglal szállást, ezért a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) nincs pontos adata az ott tartózkodókról - mondta a szövetség szóvivője.
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horvátországtűzmagyar

Bakó Balázs jelezte a tűz kapcsán: az utazási irodával utazók természetesen közvetlenül a szervezőhöz fordulhatnak. Kiemelte: bár maguknak az irodáknak is szűkös a mozgásterük, naprakész információkkal így is segíthetik az utasokat, szükség esetén pedig intézhetik a szállások átfoglalását.

tűz
Tűz Horvátországban. Fotó: Facebook 

Nagyon fontosnak nevezte, hogy az ott tartózkodók kövessék a híreket, és indokolt esetben vegyék fel a kapcsolatot a helyi magyar konzulátussal. Bárhová is utaznak - mondta -, még az indulás előtt érdemes regisztrálni a konzuli szolgálat honlapján. Ez a néhány perces online folyamat biztosítja, hogy a képviselet tudjon az ott tartózkodókról, így szükség esetén azonnal elérik őket.

Szerinte ez a tűzeset is jól mutatja, mennyire fontos a teljes körű utasbiztosítás, amely a betegségektől a baleseteken át a poggyászkárokig mindenre kiterjed. Hangsúlyozta: mindig fontos ellenőrizni a biztosítási feltételeket.

Jellemzően nem elegendő bankkártyákhoz kapcsolódó biztosítással vagy európai uniós egészségbiztosítási kártyával utazni. Utóbbi ugyanis csak a sürgősségi alapellátást garantálja az EU tagállamaiban, a komolyabb vagy hosszabb kezeléseket nem fedezi. Éppen ezért mindig érdemes betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást kötni, előzetesen tájékozódni a biztosítási fedezeti körről és összegekről, és vízi sportok vagy búvárkodás esetén akár magasabb fedezetet biztosító, extrém sportra szóló kiegészítést kötni - tette hozzá.

Horvátországi tűz: a magyarok inkább maguk szervezik a horvát nyaralást

Magyarországon csaknem 18 biztosító széles körű fedezeteket tartalmazó termékei közül lehet választani. Az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például a külföldi kórházi kezelés, a poggyászkár vagy a lopás költségeinek megtérítését, továbbá utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést. A pontos fedezet és a limitek csomagtól függőek. A biztosítók 24 órás, magyar nyelvű telefonos segítségnyújtást adnak, így, ha külföldön bármilyen probléma adódik, ügyfeleik az anyanyelvükön kérhetnek segítséget - írták.

Az utasbiztosítások kitérnek rendkívüli, úgynevezett vis maior helyzetekre - például háború vagy szélsőséges időjárási események -, és tartalmaznak kizárásokat is, amely esetekben nem vállal térítést a biztosító.

Mindazonáltal az emberek minden utasbiztosításban megtalálhatják a megfelelő biztosítékokat és segítségeket rendkívüli események esetén is. Ilyenkor haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a biztosítójukkal

- közölték.

Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
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Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Galéria: Erdőtűz Horvátországban: magyarok is menekültek a lángok elől
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Csütörtök este hatalmas erdőtűz keletkezett Horvátországban

Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre fekvő, Omis városához tartozó Lokva Rogoznica település közelében. A tűz először egy fenyőerdőt pusztított el a környező növényzettel, majd gyorsan átterjedt a házakra is, körülbelül 1000 helyi lakost és turistát kellett evakuálni. Orbán Anita külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán azt írta, hogy legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a tűz által érintett területről.

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