Tűz Horvátországban: a magyarok többsége maga szervezi a nyaralását

Bakó Balázs jelezte a tűz kapcsán: az utazási irodával utazók természetesen közvetlenül a szervezőhöz fordulhatnak. Kiemelte: bár maguknak az irodáknak is szűkös a mozgásterük, naprakész információkkal így is segíthetik az utasokat, szükség esetén pedig intézhetik a szállások átfoglalását.

Tűz Horvátországban. Fotó: Facebook

Nagyon fontosnak nevezte, hogy az ott tartózkodók kövessék a híreket, és indokolt esetben vegyék fel a kapcsolatot a helyi magyar konzulátussal. Bárhová is utaznak - mondta -, még az indulás előtt érdemes regisztrálni a konzuli szolgálat honlapján. Ez a néhány perces online folyamat biztosítja, hogy a képviselet tudjon az ott tartózkodókról, így szükség esetén azonnal elérik őket.

Szerinte ez a tűzeset is jól mutatja, mennyire fontos a teljes körű utasbiztosítás, amely a betegségektől a baleseteken át a poggyászkárokig mindenre kiterjed. Hangsúlyozta: mindig fontos ellenőrizni a biztosítási feltételeket.

Jellemzően nem elegendő bankkártyákhoz kapcsolódó biztosítással vagy európai uniós egészségbiztosítási kártyával utazni. Utóbbi ugyanis csak a sürgősségi alapellátást garantálja az EU tagállamaiban, a komolyabb vagy hosszabb kezeléseket nem fedezi. Éppen ezért mindig érdemes betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást kötni, előzetesen tájékozódni a biztosítási fedezeti körről és összegekről, és vízi sportok vagy búvárkodás esetén akár magasabb fedezetet biztosító, extrém sportra szóló kiegészítést kötni - tette hozzá.

Horvátországi tűz: a magyarok inkább maguk szervezik a horvát nyaralást

Magyarországon csaknem 18 biztosító széles körű fedezeteket tartalmazó termékei közül lehet választani. Az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például a külföldi kórházi kezelés, a poggyászkár vagy a lopás költségeinek megtérítését, továbbá utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést. A pontos fedezet és a limitek csomagtól függőek. A biztosítók 24 órás, magyar nyelvű telefonos segítségnyújtást adnak, így, ha külföldön bármilyen probléma adódik, ügyfeleik az anyanyelvükön kérhetnek segítséget - írták.