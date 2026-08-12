Súlyosan megsérült egy négyéves lány Kisbéren, miután kigyulladt az átmeneti otthona

Kedd éjszaka lángok csaptak fel a kisbéri Családok Átmeneti Otthonának első emeletén, ahol két szoba is megrongálódott. A tűz után tűzoltók és mentők érkeztek a helyszínre, egy kislányt pedig azonnal kórházba szállítottak.

Tűz pusztított a kisbéri Családok Átmeneti Otthonában. Egy négyéves kislány súlyos égési sérüléseket szenvedett, több lakónak el kellett hagynia az épületet (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

Súlyosan megégett egy négyéves kislány a kisbéri tűzben

Tűz ütött ki augusztus 11-én éjszaka a kisbéri Családok Átmeneti Otthonában, a Perczel Mór utcában. A lángok az első emeleten csaptak fel, két szobát is elértek, az épületből pedig több embernek ki kellett menekülnie.

A helyszínre a kisbéri, a pannonhalmi és a komáromi hivatásos, valamint a rédei önkéntes tűzoltók vonultak ki. Átvizsgálták a padlásteret, majd kiszellőztették az épületet. A délelőtti órákban még senki nem mehetett vissza az épületbe.

A tűzben egy négyéves kislány súlyos égési sérüléseket szenvedett. Kisbér polgármesterének tájékoztatása szerint a gyermek testfelületének mintegy 30 százalékát érintették az égési sérülések, a mentők ellátták, majd kórházba szállították.

Vizsgálják, mi okozta a tüzet

A lángok jelentős károkat okoztak: a tetőszerkezet egy része megrongálódott, az egyik emeleti ablak körül pedig komoly égésnyomok maradtak. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, ezért a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított. A Tatabányai Rendőrkapitányság szintén intézkedett a helyszínen.

Az önkormányzat közben megkezdte az Angolkertben található üres lakások előkészítését, hogy átmeneti otthont biztosítson az érintett családoknak. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a károk felmérése és az épület biztonságának helyreállítása is – számolt be a Kemma.hu.

Hatalmas tűz tombolt Borsodban: negyven hektáron égett a száraz fű és gaz

Két vízsugárral, kéziszerszámokkal és háti permetezővel oltották el a lángokat Borsodban szerda reggel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz Homrogd és Kázsmárk között keletkezett, miután kigyulladt a száraz fű és a gaz. A lángokat végül sikeresen megfékezték, noha a szél megnehezítette a munkálatokat.