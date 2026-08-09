Eloltották a Lajoskomáromnál és Algyőn keletkezett tüzeket

A tájékoztatás szerint Lajoskomáromnál, a 6404-es úthoz közel körülbelül négyszáz köbméternyi trágya gyulladt meg. A helyi önkéntes és a sárbogárdi hivatásos tűzoltók egymást váltva körülbelül hat órán át oltották, felügyelték a tüzet, miközben munkagépek hordták szét a rakatot. Az egységek a tüzet eloltották és megkezdték az utómunkálatokat.

Tűz volt Lajoskomáromnál és Algyőn.

Tűz volt Lajoskomáromnál és Algyőn

Algyőn, a Kiserdő sornál huszonkét hektáron, a 47-es út 215-ös kilométerénél tíz hektáron égett növényzet. Az út mellett már eloltották a gaz, avar, tarló tüzét, a Kiserdő sornál még zajlanak az utómunkálatok.