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Több vármegyében is felcsaptak a lángok – képeken és videón a tűz

Tegnap, 13:15
Olvasási idő: 5 perc
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Magyarország több térségében is nagy erőkkel küzdöttek a kiszáradt növényzetben felcsapó lángokkal. Szerdán tűz pusztított Noszlop, Kaposvár és Tiszalök térségében, a legsúlyosabb helyszínen 32 hektár vegetáció égett le.
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lángmagyarországtűzvármegye

Magyarország több térségében is pusztítottak a tüzek szerdán. Veszprém, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében száraz fű, aljnövényzet és ligetes területek gyulladtak ki, az oltáshoz több tűzoltóegységet is riasztottak.

Tűz pusztított Magyarország több településén, köztük Tiszalökön is
Tűz pusztított Magyarország több településén, köztük Tiszalökön is Forrás: Tiszalök Város Önkormányzata

Több vármegyében is felcsaptak a lángok

A legsúlyosabb eset a Veszprém vármegyei Noszlop külterületén történt, ahol száraz fű, bokros részek és facsoportok kaptak lángra. Az ajkai, pápai, veszprémi és badacsonytomaji tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal küzdöttek a tűzzel. Munkagépek, lajtos kocsik és civilek is segítették az oltást. A lángokat este kilenc óra után sikerült megfékezni, addigra 32 hektár égett le – számolt be a VEOL, ahol további videókat és képeket talál a tűzről.

Kaposváron, a Nádasdi utcában egy gazos, szeméttel borított területen gyulladt ki az aljnövényzet. A tűz a közeli lakóházakat is veszélyeztette, de a kaposvári tűzoltók gyorsan eloltották. Nem zárható ki, hogy valaki szándékosan gyújtotta meg a területet – írja a Sonline.hu.

Forrás: Tiszalök Város Önkormányzata

Tiszalökön a Kossuth utcában egy ligetes terület kapott lángra. A helyszínen nyíregyházi, hajdúnánási és tiszavasvári egységek dolgoztak. A település környékén az elmúlt napokban már többször pusztított vegetációtűz. A csapadékhiány és a kiszáradt növényzet miatt továbbra is fokozott a tűzveszély – derül ki a SZON cikkéből. 

További képek a tiszalöki tűzről a SZON oldalán.

Tűz ütött ki az ország több pontján: karám, szalmabálák és egy akácerdő is ég

Mentőt is riasztottak, miután karám és szalmabálák gyulladtak ki Kétsoprony külterületén. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint sarokcsiszoló használata következtében keletkezett tűz egy tanyán, mialatt Fülöpjakab külterületén egy nagyjából öt-tíz hektáros, telepített akácerdő aljnövényzete lángol.

Lángba borult az ország több pontja – nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók

A kiszáradt növényzet miatt rövid idő alatt hatalmas területekre terjedhetnek át a lángok. Az OKF keddi közlése szerint öt vármegyében pusztítanak tüzek Magyarországon, több helyen erdősávokat és több hektárnyi területet veszélyeztetve.

 

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