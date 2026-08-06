Több vármegyében is felcsaptak a lángok – képeken és videón a tűz

Magyarország több térségében is pusztítottak a tüzek szerdán. Veszprém, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében száraz fű, aljnövényzet és ligetes területek gyulladtak ki, az oltáshoz több tűzoltóegységet is riasztottak.

Tűz pusztított Magyarország több településén, köztük Tiszalökön is Forrás: Tiszalök Város Önkormányzata

Több vármegyében is felcsaptak a lángok

A legsúlyosabb eset a Veszprém vármegyei Noszlop külterületén történt, ahol száraz fű, bokros részek és facsoportok kaptak lángra. Az ajkai, pápai, veszprémi és badacsonytomaji tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal küzdöttek a tűzzel. Munkagépek, lajtos kocsik és civilek is segítették az oltást. A lángokat este kilenc óra után sikerült megfékezni, addigra 32 hektár égett le – számolt be a VEOL, ahol további videókat és képeket talál a tűzről.

Kaposváron, a Nádasdi utcában egy gazos, szeméttel borított területen gyulladt ki az aljnövényzet. A tűz a közeli lakóházakat is veszélyeztette, de a kaposvári tűzoltók gyorsan eloltották. Nem zárható ki, hogy valaki szándékosan gyújtotta meg a területet – írja a Sonline.hu.

Forrás: Tiszalök Város Önkormányzata

Tiszalökön a Kossuth utcában egy ligetes terület kapott lángra. A helyszínen nyíregyházi, hajdúnánási és tiszavasvári egységek dolgoztak. A település környékén az elmúlt napokban már többször pusztított vegetációtűz. A csapadékhiány és a kiszáradt növényzet miatt továbbra is fokozott a tűzveszély – derül ki a SZON cikkéből.

További képek a tiszalöki tűzről a SZON oldalán.

Tűz ütött ki az ország több pontján: karám, szalmabálák és egy akácerdő is ég

Mentőt is riasztottak, miután karám és szalmabálák gyulladtak ki Kétsoprony külterületén. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint sarokcsiszoló használata következtében keletkezett tűz egy tanyán, mialatt Fülöpjakab külterületén egy nagyjából öt-tíz hektáros, telepített akácerdő aljnövényzete lángol.

Lángba borult az ország több pontja – nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók

A kiszáradt növényzet miatt rövid idő alatt hatalmas területekre terjedhetnek át a lángok. Az OKF keddi közlése szerint öt vármegyében pusztítanak tüzek Magyarországon, több helyen erdősávokat és több hektárnyi területet veszélyeztetve.