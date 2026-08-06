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menhely

100 kutya élete van veszélyben: tűz ütött ki egy ercsi menhely közelében

Tegnap, 14:20
Olvasási idő: 2 perc
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Tűz ütött ki az ercsi Shíva Menedéke közelében. Jelenleg száz kutyát evakuálnak a menhelyről. A tűz körülbelül másfél hektárnyi területet érintett.
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menhelytűzErcsi

Nagy bajban van a Shíva Menedéke, ahol a rendkívüli hőség miatt tűz ütött ki az ercsi menhely környékén.

Tűz ütött ki egy ercsi menhely közelében.
Tűz ütött ki egy ercsi menhely közelében. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Tűz ütött ki egy ercsi menhely közelében

A lángok feltételezhetően közvetlenül veszélyeztetik az intézményt, ezért a helyszínen tartózkodó száz kutya evakuálását azonnal meg kell kezdeni. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a menhelyen többségében sérült, lebénult és speciális gondozást igénylő, mentett állatok élnek.

A katasztrófavédelem jelentése szerint aljnövényzet kapott lángra Ercsiben, a Diófa utcában. A tűz körülbelül másfél hektárnyi területet érint, de már sikerült körülhatárolni. Az érdi és pusztaszabolcsi hivatásos valamint a martonvásári önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, miközben tizenkilenc embert, nyolc lovat és száz kutyát mentettek ki a Kispusztai úti épületekből.

 

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