A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Öskün, a Mecset és az Ibolya utca közelében száraz, füves vegetáció ég. A lángok egy melléképületre is átterjedtek, amelyet a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk, a környéken azonban továbbra is jelentős erőkkel küzdenek a lángokkal.

Tűz pusztít Öskünél: lakóházakat veszélyeztetnek a lángok, leálltak a vonatok is Keneseinfo/Facebook

A helyszínre az ajkai, veszprémi, kisbéri, sárbogárdi, pápai, badacsonytomaji és székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek, a munkálatokat a Veszprém vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányítja. Információk szerint a levegőből is segítik az oltást.

A környékbeli települések is összefogtak

A hatalmas füstoszlop kilométerekről látható, a Balaton felől is jól kivehető. A környező települések vezetői közben önkénteseket próbálnak mozgósítani az oltás támogatására.

Osváth Örs, Litér polgármestere olyanok jelentkezését várja, akik egy köbméteres víztartállyal és platós teherautóval tudnak részt venni a vízszállításban. A segítséget a 70/708-46-33-as telefonszámon koordinálják.

Várpalotán időközben sikerült megfékezni a Kálvária városrész fölötti tüzet. Campanari-Talabér Márta polgármester közlése szerint emiatt a rendelkezésre álló erőket a szomszédos területekre, elsősorban Öskü, Hajmáskér és Pétfürdő térségébe tudják átcsoportosítani.

A városvezető arra is figyelmeztetett, hogy a menekülő vadak miatt fokozott vadveszély alakult ki a 8-as főúton Hajmáskér és Várpalota között.

Leálltak a vonatok, a 8-as főút is járhatatlan

A tűz a közlekedést is komolyan akadályozza. A sűrű füst és az oltási munkálatok miatt a 8-as főutat Hajmáskér és Pétfürdő között lezárták, a forgalmat Berhida felé terelik. A térségben korábban baleset is történt a rossz látási viszonyok miatt.

A vasúti közlekedés szintén szünetel a veszprémi fővonal érintett szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vonatok Székesfehérvár és Veszprém között nem közlekednek, az utasokat pótlóbuszok szállítják.

A Budapestről Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé tartó vonatok csak Székesfehérvárig járnak, onnan pótlóbuszokkal lehet eljutni Veszprémbe. A másik irányban a Szombathelyről és Zalaegerszegről érkező szerelvények Veszprémig közlekednek, majd onnan indulnak a pótlóbuszok Székesfehérvár felé.