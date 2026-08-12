Tűz pusztít Öskünél: lakóházakat veszélyeztetnek a lángok, leálltak a vonatok is

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Öskün, a Mecset és az Ibolya utca közelében száraz, füves vegetáció ég. A lángok egy melléképületre is átterjedtek, amelyet a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk, a környéken azonban továbbra is jelentős erőkkel küzdenek a lángokkal.
A helyszínre az ajkai, veszprémi, kisbéri, sárbogárdi, pápai, badacsonytomaji és székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek, a munkálatokat a Veszprém vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányítja. Információk szerint a levegőből is segítik az oltást.
A környékbeli települések is összefogtak
A hatalmas füstoszlop kilométerekről látható, a Balaton felől is jól kivehető. A környező települések vezetői közben önkénteseket próbálnak mozgósítani az oltás támogatására.
Osváth Örs, Litér polgármestere olyanok jelentkezését várja, akik egy köbméteres víztartállyal és platós teherautóval tudnak részt venni a vízszállításban. A segítséget a 70/708-46-33-as telefonszámon koordinálják.
Várpalotán időközben sikerült megfékezni a Kálvária városrész fölötti tüzet. Campanari-Talabér Márta polgármester közlése szerint emiatt a rendelkezésre álló erőket a szomszédos területekre, elsősorban Öskü, Hajmáskér és Pétfürdő térségébe tudják átcsoportosítani.
A városvezető arra is figyelmeztetett, hogy a menekülő vadak miatt fokozott vadveszély alakult ki a 8-as főúton Hajmáskér és Várpalota között.
Leálltak a vonatok, a 8-as főút is járhatatlan
A tűz a közlekedést is komolyan akadályozza. A sűrű füst és az oltási munkálatok miatt a 8-as főutat Hajmáskér és Pétfürdő között lezárták, a forgalmat Berhida felé terelik. A térségben korábban baleset is történt a rossz látási viszonyok miatt.
A vasúti közlekedés szintén szünetel a veszprémi fővonal érintett szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a vonatok Székesfehérvár és Veszprém között nem közlekednek, az utasokat pótlóbuszok szállítják.
A Budapestről Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé tartó vonatok csak Székesfehérvárig járnak, onnan pótlóbuszokkal lehet eljutni Veszprémbe. A másik irányban a Szombathelyről és Zalaegerszegről érkező szerelvények Veszprémig közlekednek, majd onnan indulnak a pótlóbuszok Székesfehérvár felé.
A közúti lezárások miatt a pótlóbuszok jelentős kerülőre kényszerülnek: a Székesfehérvár és Veszprém közötti út akár egy-másfél órát is igénybe vehet. A járatok Ösküt és Hajmáskért nem tudják érinteni.
A pótlóbuszok Székesfehérváron, Várpalotán, Pétfürdőn és Veszprémben állnak meg. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy az oltási munkálatok miatt jelentős késésekre és a megszokottnál hosszabb menetidőre készüljenek.
A térségben nemcsak Öskün és Hajmáskérnél keletkezett tűz: Sóly és Öskü között, a 8-as főút közelében füves, bokros terület, lábon álló gabona és egy fenyves is lángra kapott. A környéken több településről érkező hivatásos és önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.
Honvédségi helikopter is bekapcsolódott az oltásba
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint honvédségi helikopter is segíti a lángok megfékezését Sóly és Öskü között. A tűzoltóknak a tűz egyik oldalán már sikerült megállítaniuk a lángok továbbterjedését, ami kedvező fejlemény a több órája tartó oltásban.
A térségben továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a hivatásos és önkéntes tűzoltók, miközben a száraz, füves és bokros területeken több helyen is pusztító tűz jelentős füsttel jár. A beavatkozásban több település egységei vesznek részt.