Tűz ütött ki a 35-ös főútnál: teljesen leégett két melléképület

Kigyulladt egy nád fedésű hodály és több szalmabála Polgárnál, a 35-ös főút közelében. A katasztrófavédelem csütörtök délutáni tájékoztatása szerint a helyszínre érkeztek a tiszaújvárosi, a mezőcsáti, a hajdúnánási és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. A rajok egy gázpalackot kihoztak az épületből, mialatt több további egység is a helyszínre tartott.

Tűz ütött ki a 35-ös főútnál /Fotó: Facebook / Görbeháza pletykái és hírei csoport

Tűz ütött ki a 35-ös főútnál

Egy 18:20-kor kiadott közlemény szerint a tűz két melléképületet is érintett, amelyek teljes terjedelmükben leégtek. A helyszínre érkeztek a tiszaújvárosi, a mezőcsáti, a hajdúnánási és a nyíregyházi hivatásos, illetve a tiszabábolnai önkéntes tűzoltók. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával már körülhatárolták a lángokat az egységek.

A helyszínen készült fotókat a Haon oldalán lehet megtekinteni!