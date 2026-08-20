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tűz

Tűz ütött ki a 35-ös főútnál: teljesen leégett két melléképület

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Kigyulladt egy nád fedésű hodály és több szalmabála Polgárnál, a 35-ös főút közelében csütörtök délután. A tűz két melléképületet is érintett, amelyek teljes terjedelmükben leégtek. A legfrissebb hírek szerint a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával már körülhatárolták a lángokat.
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tűztűzoltómelléképület35-ös főút

Kigyulladt egy nád fedésű hodály és több szalmabála Polgárnál, a 35-ös főút közelében. A katasztrófavédelem csütörtök délutáni tájékoztatása szerint a helyszínre érkeztek a tiszaújvárosi, a mezőcsáti, a hajdúnánási és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. A rajok egy gázpalackot kihoztak az épületből, mialatt több további egység is a helyszínre tartott.

Tűz ütött ki a 35-ös főútnál /Fotó:  Facebook / Görbeháza pletykái és hírei csoport

Tűz ütött ki a 35-ös főútnál

Egy 18:20-kor kiadott közlemény szerint a tűz két melléképületet is érintett, amelyek teljes terjedelmükben leégtek. A helyszínre érkeztek a tiszaújvárosi, a mezőcsáti, a hajdúnánási és a nyíregyházi hivatásos, illetve a tiszabábolnai önkéntes tűzoltók. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával már körülhatárolták a lángokat az egységek.

A helyszínen készült fotókat a Haon oldalán lehet megtekinteni!

Egy személyautó is kigyulladt csütörtökön az M3-as autópályán, Budapest felé, Füzesabony térségében, a 111-es kilométerszelvénynél.  A füzesabonyi hivatásos tűzoltók végül egy vízsugárral eloltották a lángokat, mialatt az Útinform azt írta, az érintett pályaszakaszon lezárták a külső sávot: a kocsisor ekkor közel 3 km-es volt.

 

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