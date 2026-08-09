Felrobbant egy temető melletti épület Miskolcon

Kigyulladt egy nagyjából húsz négyzetméteres épület Miskolcon, a Muszkás telepen. A Szent Imre temető melletti helyszínre a miskolci hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendője, valamint a vízszállító vonult – írja a katasztrófavédelem.

A tűzoltók kiérkezése előtt felrobbant egy gázpalack - Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Egy gázpalack is volt odabenn, ami még a tűzoltók megérkezése előtt felrobbant.

Az egységek két vízsugárral a teljes terjedelmében égő épületet, egy másikkal pedig a szintén égő, összehordott szemetet oltják. Munkájukat nehezíti, hogy az épületet körbenőtték a fák, sok a gaz. Az épületben egy ember lakik, őt átmenetileg rokonok fogadják be.

Több mint egy hét után sikerült a tűzoltóknak megfékezniük a lángokat

180 óra, vagyis hét és fél nap folyamatos emberfeletti küzdelem folyt a lángokkal szemben Érd külterületén. A tűzoltók kitartó munkájának köszönhetően sikerült megfékezni a tüzeket.