Tűz Százhalombatta határában: még nagyon sokáig tarthat az égő komposzt oltása

Tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt ki Érd és Százhalombatta között kedden. A tűzoltók szerint még hosszú ideig tarthatnak a munkálatok – derült ki a katasztrófavédelem szombati közleményéből.
A katasztrófavédelem szerint a hulladék felét már átmozgatták Érd és Százhalombatta között, ahol a tűzoltó egységek még kedden délután munkagépek segítségével körülhatárolták a tüzet – írja az MTI.
Csütörtök reggel óta vízsugarakkal, három homlokrakodó munkagép és egy víztartályos jármű segítségével zajlanak a munkálatok.
A gépek megbontják a még izzó kupacokat, amelyeket a tűzoltók folyamatosan hűtenek.
Tűz Pilisszentlászló külterületén, 15 hektáron égett az erdő
Nagy erőkkel érkeztek Pilisszentlászló külterületére a tűzoltók, ahol mintegy tizenöt hektáron égett az erdő. A tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd megkezdték egy tízhektáros területen a lábon álló fák és tuskók beizzásának megszüntetését.
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