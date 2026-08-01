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tűzoltó

Tűz Százhalombatta határában: még nagyon sokáig tarthat az égő komposzt oltása

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt ki Érd és Százhalombatta között kedden. A tűzoltók szerint még hosszú ideig tarthatnak a munkálatok – derült ki a katasztrófavédelem szombati közleményéből.
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tűzoltótűzÉrdSzázhalombattatűzoltás

A katasztrófavédelem szerint a hulladék felét már átmozgatták Érd és Százhalombatta között, ahol a tűzoltó egységek még kedden délután munkagépek segítségével körülhatárolták a tüzet – írja az MTI.

tűzoltóautó, illusztráció
Sokáig tarthat a tűz eloltása
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Csütörtök reggel óta vízsugarakkal, három homlokrakodó munkagép és egy víztartályos jármű segítségével zajlanak a munkálatok.

A gépek megbontják a még izzó kupacokat, amelyeket a tűzoltók folyamatosan hűtenek.

Tűz Pilisszentlászló külterületén, 15 hektáron égett az erdő

Nagy erőkkel érkeztek Pilisszentlászló külterületére a tűzoltók, ahol mintegy tizenöt hektáron égett az erdő. A tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd megkezdték egy tízhektáros területen a lábon álló fák és tuskók beizzásának megszüntetését.

 

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