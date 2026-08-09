Több mint egy hét után sikerült teljesen eloltani a tüzeket Érd és Százhalombatta között – videó

Július 28-án délután csaptak fel a lángok az Érd és Százhalombatta közötti területen, zöldhulladék és a közeli tarló égett. A tüzek csaknem 3000 négyzetméternyi komposztot és 3500 négyzetméternyi tarlót is elértek.

180 órán át oltották a tüzeket a tűzoltók

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az oltási munkálatok augusztus 5-én, a hajnali órákban fejeződtek be.

Az érdi, a törökbálinti, a szigetszentmiklósi, a monori, a dabasi, a nagykátai, a fővárosi, a gödöllői, a ceglédi, a szentendrei és a váci hivatásos, valamint a FER létesítményi és a százhalombattai, zuglói, rózsadombi és a Fót Aqua önkéntes tűzoltói embert próbáló körülmények között küzdöttek a lángok megfékezéséért.

A legnehezebb órákban 16 jármű és mintegy 50 tűzoltó dolgozott, munkájukat a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a beavatkozást erőgépekkel segítették.

A pusztító hőség miatt a szokottnál többször kellett az oltásban résztvevő tűzoltókat pihentetni.

A tűzoltók rendkívüli kitartása, csapatmunkája mellett az emberek összefogása és önzetlen támogatása szintén megmutatkozott, amelyért köszönetünket és hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik ezekben a rendkívüli napokban a tűzoltók mellé álltak

– írta a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Mint írták, köszönik minden támogatónak, hogy étellel, frissítő italokkal segítették az egységeket, és ezzel jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a beavatkozó állomány erejét megőrizve, a legnehezebb körülmények között is hatékonyan tudta végezni a munkáját.

Idén mintegy 96 millió négyzetméter égett le szabadtéri tüzek miatt

Idén több mint 9000 szabadtéri tűzzel volt dolga a katasztrófavédelemnek. Most ismét felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van.