Lángba borult az ország több pontja – nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók

Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is dolgoznak a tűzoltók. A tüzek Magyarországon tarlót, bozótost, nádast, erdei aljnövényzetet és fakitermelési területeket is érintenek.

A hőség és a szárazság miatt tarló-, erdő- és bozóttüzek pusztítanak öt vármegyében. Több helyen hektárok égnek, az oltás még tart (illusztráció)

Fotó: Gé

Több vármegyében pusztítanak tüzek a hőség miatt

A tartós hőség és a kiszáradt növényzet miatt több vármegyében is tarló-, erdő- és bozóttüzekkel küzdenek a tűzoltók. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerint Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén.

Erdősávokat és több hektárnyi területet fenyegetett a tűz

Kunbaracs és Kunadacs között egy fakitermelési terület gyulladt ki, ahol munkagépeket is bevetettek. Karcag külterületén fák, bokrok és gallyak égtek, a lángok pedig egy erdősávot veszélyeztettek.

Tatabányán a száraz fű és a bozót kapott lángra, a tűz több hektárra terjedt ki. Tiszalök közelében avar, nádas és egy erdő aljnövényzete égett nagy területen, a lángokat több település tűzoltói fékezték meg.

Napok óta tartanak az utómunkálatok

Érd és Százhalombatta között továbbra is dolgoznak a múlt héten keletkezett tűz helyszínén. A lángok tarlót, körbálákat és mintegy harmincezer köbméternyi komposztot érintettek.

A tűzoltók váltásokban bontják meg az izzó kupacokat, miközben folyamatosan hűtik a területet. A katasztrófavédelem szerint a rendkívüli szárazság miatt továbbra is gyorsan terjedhetnek a szabadtéri tüzek.

Hatalmas tűz volt Tatán: három melléképület és egy ház is megégett - Fotó!

Száraz fű égett Tatán, Újhegy városrészében, a Zsellér dűlő környékén múlt héten. A tűz három melléképületet érintett, illetve egy ingatlan ereszének alja is megégett. A lángokat végül délután 17 óra előtt sikerült megfékezni.