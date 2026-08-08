Három ember életét követelték az eheti szabadtéri tűzesetek

Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman életüket vesztették - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel.

Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz. Fotó: Gé

Dóka Imre elmondta: 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán közölt adatok szerint 96 649 745 négyzetméter - terület égett le.

A korábban közölt adatok szerint 2024-ben éves szinten riasztották 9,8 ezer szabadtéri tűzhöz a tűzoltókat, 2025-ben viszont már novemberben elérte ezt a szintet a riasztások száma.

Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, és csütörtökön hárman meg is haltak ezekben.

A katasztrófavédelem honlapján szereplő információk szerint a Baranya vármegyei Cserkúton, valamint Komárom-Esztergom vármegyében, Esztergomban egy-egy hétvégi ház, és a körülöttük levő aljnövényzet, illetve összehordott szemét égett, az épületek átvizsgálásakor mindkét helyen holttestet találtak a tűzoltók.

A több mint 110 hektáron pusztító Kiskunfélegyháza külterületén kitört tűzben is meghalt egy ember, itt tarló, és vegyes erdő aljnövényzete, valamint tanyák égtek.

A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, ezért a szóvivő hangsúlyozta: másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

Továbbá kerten belül zöldhulladékot csak akkor lehet égetni, ha azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, és csak azokban az időpontokban, amelyeket a rendelet meghatároz. Ha ilyen rendelet nincs, a kertben tilos égetni.

Kommunális hulladékot égetni sehol sem szabad, tarlót és nádast égetni az egész országban tilos, és szintén nem szabad eldobni az égő cigarettacsikket.

A tüzeket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és gondoskodni kell oltóvízről, valamint a tűz kordában tartásához szükséges szerszámokról, ha pedig feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni.