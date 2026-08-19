Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot egy magyar városban

Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Gödöllőn. Bár jogszabály nem tiltja a megtartását, a katasztrófavédelem a szárazság miatt azt jelezte, hogy jobb lenne idén lemondani róla.

Elmarad a tűzijáték Gödöllőn augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen a szárazság és a biztonsági kockázat miatt nem tartják meg a programot(illusztráció) Fotó: Shutterstock

Elmarad a tűzijáték Gödöllőn

Gémesi György szerint a tűzoltókkal egyeztetett a nemzeti ünnep biztonságáról, mielőtt megszületett a döntés. A polgármester úgy fogalmazott, minden olyan programelemet el kell hagyni, amely akár kis mértékben is veszélyeztetheti az embereket vagy a rendezvényt.

Az augusztus 20-i ünnepség többi programját ugyanakkor megtartják, így Gödöllőn a magyar államalapítás ünnepe a tűzijáték nélkül is folytatódik – számolt be a Telex.

Megvan az augusztus 20-i tűzijáték menetrendje: ezt láthatjuk az esti égbolton

Idén is látványos esti programmal készülnek az augusztus 20-i ünnepségre Budapesten. A szervezők közzétették az esti show pontos menetrendjét, amelyben a fényfestés, a drónok, a lézerek és természetesen a tűzijáték is fontos szerepet kap.

Budapest már készül a magyar államalapítás ünnepére

Különleges látványvilággal készülnek idén az augusztus 20-i nemzeti ünnepre Budapesten: a hagyományos programok mellett drónshow, lézerjáték és fényfestés is várja a látogatókat. A tűzijáték ezúttal mintegy tíz percig tart majd, és a szervezők szerint nem önálló műsorszámként, hanem egy nagyobb audiovizuális történet látványos fináléjaként jelenik meg. Közben a Kossuth téren egy esti diszkó is helyet kap a programban, amely már most komoly indulatokat váltott ki a közösségi médiában.



