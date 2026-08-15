Megvan az augusztus 20-i tűzijáték menetrendje: ezt láthatjuk az esti égbolton

Idén is látványos esti programmal készülnek az augusztus 20-i ünnepségre Budapesten. A szervezők közzétették az esti show pontos menetrendjét, amelyben a fényfestés, a drónok, a lézerek és természetesen a tűzijáték is fontos szerepet kap.

Augusztus 20.: fényfestés és drónshow vezeti fel az idei tűzijátékot

Fotó: Csudai Sándor / MW

Drónok, lézerek és tízperces tűzijáték

21 órakor kezdődik az esti műsor, ekkor a Parlament épületén indul fényfestés. A látványt drónshow, valamint lézer- és fényjáték egészíti ki a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon.

21:20-kor kezdődik a tűzijáték, amely mintegy tíz percen át tart.

A látványosság a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon bontakozik ki, a zenés fényfestés csúcspontjaként. Az ünnepi műsort a Himnusz zárja, miközben a Margit hídról és a Lánchídról görögtűz világítja meg a környéket.

Hagyomány és környezettudatosság

A nemzeti tűzijátékot idén is a magyar NUVU Kft. kivitelezi, amely több mint három évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik. A vállalat környezettudatos munkáját a 2026-os montreali nemzetközi tűzijátékversenyen külön díjjal is elismerték.

A szervezők szerint a tűzijáték sajátossága, hogy egyszerre nagy területet képes intenzív fény- és hanghatásokkal megtölteni, ami más látványelemekkel nehezen összehasonlítható élményt nyújt.

Egy tavalyi közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 70 százaléka kedveli a tűzijátékot, míg 30 százalékuk semleges vele kapcsolatban, bizonytalan, vagy kifejezetten nem szereti ezt a műfajt.

Az eredmények alapján a tűzijáték továbbra is az augusztus 20-i ünnepség meghatározó eleme.

700 ezer nézőt várnak az ünnepségre

A tűzijátéknak egyébként világszerte 1000 éves tradíciója van, Magyarországon Mária Terézia 1771-ben törvénybe is foglalta, hogy augusztus 20-át tűzijátékkal kell ünnepelni. 1927 óta szinte minden augusztus 20-án volt tűzijáték, így ennek a hagyománynak éppen jövőre lesz a 100 éves jubileuma.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy

a modern tűzijátékok európai szabványai szigorúak: burkolatuk lebomló, újrahasznosított papírból vagy rizs- és kukoricakeményítőből készül, égéstermékeik pedig a természetben is megtalálható fémoxidok.

A hagyomány és az innováció ötvözésével a szervezők célja, hogy idén is méltó, felejthetetlen élményt nyújtsanak a fővárosba kilátogató mintegy 700 ezer nézőnek.