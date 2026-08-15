Megvan az augusztus 20-i tűzijáték menetrendje: ezt láthatjuk az esti égbolton

Idén is látványos esti programmal készülnek az augusztus 20-i ünnepségre Budapesten. A szervezők közzétették az esti show pontos menetrendjét, amelyben a fényfestés, a drónok, a lézerek és természetesen a tűzijáték is fontos szerepet kap.
Drónok, lézerek és tízperces tűzijáték
21 órakor kezdődik az esti műsor, ekkor a Parlament épületén indul fényfestés. A látványt drónshow, valamint lézer- és fényjáték egészíti ki a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon.
21:20-kor kezdődik a tűzijáték, amely mintegy tíz percen át tart.
A látványosság a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon bontakozik ki, a zenés fényfestés csúcspontjaként. Az ünnepi műsort a Himnusz zárja, miközben a Margit hídról és a Lánchídról görögtűz világítja meg a környéket.
Hagyomány és környezettudatosság
A nemzeti tűzijátékot idén is a magyar NUVU Kft. kivitelezi, amely több mint három évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik. A vállalat környezettudatos munkáját a 2026-os montreali nemzetközi tűzijátékversenyen külön díjjal is elismerték.
A szervezők szerint a tűzijáték sajátossága, hogy egyszerre nagy területet képes intenzív fény- és hanghatásokkal megtölteni, ami más látványelemekkel nehezen összehasonlítható élményt nyújt.
Egy tavalyi közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 70 százaléka kedveli a tűzijátékot, míg 30 százalékuk semleges vele kapcsolatban, bizonytalan, vagy kifejezetten nem szereti ezt a műfajt.
Az eredmények alapján a tűzijáték továbbra is az augusztus 20-i ünnepség meghatározó eleme.
700 ezer nézőt várnak az ünnepségre
A tűzijátéknak egyébként világszerte 1000 éves tradíciója van, Magyarországon Mária Terézia 1771-ben törvénybe is foglalta, hogy augusztus 20-át tűzijátékkal kell ünnepelni. 1927 óta szinte minden augusztus 20-án volt tűzijáték, így ennek a hagyománynak éppen jövőre lesz a 100 éves jubileuma.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy
a modern tűzijátékok európai szabványai szigorúak: burkolatuk lebomló, újrahasznosított papírból vagy rizs- és kukoricakeményítőből készül, égéstermékeik pedig a természetben is megtalálható fémoxidok.
A hagyomány és az innováció ötvözésével a szervezők célja, hogy idén is méltó, felejthetetlen élményt nyújtsanak a fővárosba kilátogató mintegy 700 ezer nézőnek.
Állatok és tűzijáték
Többen a kutyák védelme érdekében szólalnak fel a tűzijáték ellen. Ennek megítélése sem egy egyirányú dolog hiszen, ha valaki volt már olyan országban, ahol a tűzijáték a nemzeti kultúra elválaszthatatlan része (Málta, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Mexikó, Kína, Japán stb.) azok láthatták, hogy a tűzijátékra a nézők a kutyusukkal együtt érkeznek és a kutyák a gazdik mellett ülve nézik a tűzijátékot. Mi ez, ha nem más, mint szocializáció, kutya edukáció – írja közleményében a tűzijáték kivitelezője a NUVU Kft.
A magyar pirotechnikai iparág szereplői erőfeszítéseket tesznek abba az irányba, hogy itthon is békésen élhessünk egymás mellett még abban az évente 10-15 percben is, amikor a fél ország tűzijátékot néz. Ennek érdekében oktatási programot, támogatási alapokat hoznak létre azok számára, akik hajlandóak tanulni, vagy háziállatukat tanítani, hogy a tűzijáték nem ördögtől, hanem épp, hogy embertől való, és épp, hogy a gonosz szellemek elűzésére is használták évszázadokon keresztül.
Mint arról beszámoltunk, már napokkal a nemzeti ünnep előtt változik a közlekedés a főváros több pontján. Augusztus 20 miatt lezárásokra, terelésekre és módosított útvonalakra kell készülni Budapesten, miközben a metrók az ünnep napján tovább közlekednek.