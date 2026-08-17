Augusztus 20.: már készül Budapest az ünnepre, elkezdődtek az előkészületek – galéria

Az idei augusztus 20-i ünnepség központi eleme egy több programelemből felépülő, egységes audiovizuális koncepció lesz. A szervezők mintegy kétszáz partner bevonásával dolgozták ki a látványvilágot, amely a hagyományos ünnepi elemeket kortárs művészeti megoldásokkal egészíti ki.

Tűzijáték: már készül Budapest az ünnepre, elkezdődtek az előkészületek

Fotó: Csudai Sándor / MW

A programok már augusztus 19-én elkezdődnek, és több helyszínen egészen augusztus 23-ig tartanak. Budapesten tíz kiemelt helyszínnel készülnek: a Margit-szigeten, a Műegyetem melletti Duna-parton, a Kossuth téren, a Parlamentnél, a Szabadság téren, a Várkertben, a Budai Várban, a Városligetben, a Szent István téren és a Bazilikánál.

Augusztus 20-án reggel 8 órakor a Kossuth téren kezdődik a program a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással. Ezt katonai és légi parádé követi, amelyet a rakpartokról lehet majd figyelemmel kísérni.

A hagyományos programelemek között idén is ott lesz a Magyar ízek utcája, a Mesterségek ünnepe, a Szent Jobb-körmenet, az ünnepi szentmise, a protestáns sokadalom, a nyitott Parlament és a Városliget honvédelmi programjai.

A Margit-szigeten napközben elsősorban a családokat várják, este pedig fényjátékok és koncertek lesznek. A Műegyetem rakpart a fiataloknak szóló elektronikus zenei programok helyszíne lesz, míg a Szabadság tér találkozási pontként működik.

A Kossuth téren pedig a hagyomány és a kortárs ünneplés találkozik: a reggeli hivatalos ceremóniák után este már egészen más jellegű program következik.

Az esti látványprogram 21 órakor kezdődik. Ekkor a Parlament épületén fényfestés indul, amelyet a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték egészít ki.

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