Augusztus 20.: már készül Budapest az ünnepre, elkezdődtek az előkészületek – galéria

Az idei augusztus 20-i ünnepség központi eleme egy több programelemből felépülő, egységes audiovizuális koncepció lesz. A szervezők mintegy kétszáz partner bevonásával dolgozták ki a látványvilágot, amely a hagyományos ünnepi elemeket kortárs művészeti megoldásokkal egészíti ki.
A programok már augusztus 19-én elkezdődnek, és több helyszínen egészen augusztus 23-ig tartanak. Budapesten tíz kiemelt helyszínnel készülnek: a Margit-szigeten, a Műegyetem melletti Duna-parton, a Kossuth téren, a Parlamentnél, a Szabadság téren, a Várkertben, a Budai Várban, a Városligetben, a Szent István téren és a Bazilikánál.
Augusztus 20-án reggel 8 órakor a Kossuth téren kezdődik a program a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással. Ezt katonai és légi parádé követi, amelyet a rakpartokról lehet majd figyelemmel kísérni.
A hagyományos programelemek között idén is ott lesz a Magyar ízek utcája, a Mesterségek ünnepe, a Szent Jobb-körmenet, az ünnepi szentmise, a protestáns sokadalom, a nyitott Parlament és a Városliget honvédelmi programjai.
A Margit-szigeten napközben elsősorban a családokat várják, este pedig fényjátékok és koncertek lesznek. A Műegyetem rakpart a fiataloknak szóló elektronikus zenei programok helyszíne lesz, míg a Szabadság tér találkozási pontként működik.
A Kossuth téren pedig a hagyomány és a kortárs ünneplés találkozik: a reggeli hivatalos ceremóniák után este már egészen más jellegű program következik.
Az esti látványprogram 21 órakor kezdődik. Ekkor a Parlament épületén fényfestés indul, amelyet a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték egészít ki.
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A tűzijáték 21 óra 20 perckor kezdődik, és körülbelül tíz percig tart.
A látvány a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna-szakaszon bontakozik ki, miközben a Parlament fényfestése is kiemelt szerepet kap.
A szervezők hangsúlyozása szerint nem egyszerűen egy rövidebb tűzijátékról van szó. A teljes esti műsor egy nagyobb történetet mesél el, amelynek a mintegy tízperces tűzijáték lesz a fináléja.
A „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” című audiovizuális show ugyancsak erre a dramaturgiai gondolatra épül. A mintegy harmincperces műsor a Kárpát-medence születésével kezdődik, majd a magyarság megérkezésén és az államalapításon keresztül különböző történelmi korszakokat idéz fel.
A szervezők szerint a tűzijátékot leginkább a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti területről lehet majd élvezni.
Innen lehet a legjobban látni a tűzijátékot
Az augusztus 20-i látványosságra idén is több százezer embert várnak Budapestre. A teljes műsor élvezetéhez azonban nem mindegy, honnan nézzük.
Az egyik legjobb választás a Citadella környéke, ahonnan a Duna belvárosi szakaszának jelentős része belátható. A Szabadság-szobor környékéről a hidak, a Parlament és a Budai Vár is jól látható, ezért a fotózás szempontjából is kedvező helyszín. A nagy érdeklődés miatt azonban már kora este megtelhet.
A Gellért-hegyen található Filozófusok kertje valamivel nyugodtabb alternatívát kínál. Magasabban fekszik a rakpartnál, széles panoráma nyílik a Dunára, és a tömeg is kisebb lehet.
A Halászbástya és a Budai Vár Duna felőli teraszai szintén látványos perspektívát biztosítanak. Innen különösen jól fotózható a Parlament előtt kibontakozó fény- és tűzijáték.
Aki a lehető legközelebbről szeretné átélni az eseményt, annak a Pesti rakpart Kossuth tér és Vigadó tér közötti része lehet jó választás. Innen a rakéták szinte a nézők feje fölött jelennek meg, és a Parlament fényfestése is jól látható. A hátrány a várhatóan hatalmas tömeg és a nehézkes közlekedés.
A Dunai hajózás különleges élményt kínálhat, hiszen a folyó közepéről kevés dolog takarja a kilátást, a műsor pedig szinte körülveszi a nézőket. A jegyek ugyanakkor drágák, és a népszerű hajókon már jóval az ünnep előtt elfogyhatnak a helyek.
Aki kisebb tömeget keres, annak a Rózsadomb, azon belül Gül Baba türbéjének környéke lehet érdekes. Innen távolabbról, de teljes panorámában lehet követni az esti látványosságot.
A szervezők szerint az idei ünnepségre mintegy 700 ezer látogatót várnak.
A tűzijáték kivitelezését ezúttal is a magyar NUVU Kft. végzi. A cég szerint a modern pirotechnikai eszközök szigorú európai szabványoknak felelnek meg, és a vállalat környezettudatos munkáját nemzetközi elismeréssel is díjazták.
Az államalapítás ünnepének egyik legnagyobb látványossága ugyanakkor már az esemény előtt vitát váltott ki. A Kossuth téren ugyanis este diszkót is rendeznek, amely az ünnep hivatalos programjának része lesz, a tér pedig ideiglenesen a „Diszkó tér” nevet kapja.
A program híre komoly kommentáradatot indított el a 444 közösségi oldalán. Több hozzászóló méltatlannak nevezte az ötletet, mások pedig politikai összefüggéseket kerestek a rendezvény mögött. Magyar Péter neve is előkerült a kommentekben, többen pedig azt kifogásolták, hogy szerintük egy ilyen program nem illik az államalapítás ünnepéhez.
Az augusztus 20-i rendezvénysorozat így idén egyszerre kínál hagyományos és modern programokat: a zászlófelvonástól és a tisztavatástól a történelmi audiovizuális show-n, a koncerteken és a Kossuth téri diszkón át egészen a drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel kiegészített esti tűzijátékig.