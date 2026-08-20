Tűzijáték stressz nélkül: négy tipp a gazdiknak augusztus 20-ra

Augusztus 20. az ünneplésről szól, a tűzijáték erős hang- és fényhatásai azonban a házi kedvencek számára komoly stresszt és pánikot okozhatnak. A félelmében pánikba esett állat kiszámíthatatlanná válhat, akár támadhat vagy haraphat is, a leggyakoribb következmény azonban az, hogy megpróbál elszökni és elkóborol. Sok eltűnt kutya és macska pedig soha többé nem kerül haza.
Tűzijáték stressz nélkül – így óvjuk kedvenceinket augusztus 20-án
A gazdik felelős hozzáállása és a megelőzés kiemelten fontos, hiszen néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető
– hangsúlyozza Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri a gazdikat, hogy időben készüljenek fel a tűzijátékra.
1. Ne vigyük kedvencünket a tűzijátékra!
A tömeg, a fények és a robbanások még a nyugodt állatokat is megijeszthetik.
2. Tartsuk biztonságos, zárt helyen!
Csukjuk be az ablakokat, ajtókat, a redőnyt / reluxát / sötétítő függönyt húzzuk le, és biztosítsunk számára egy nyugodt, zajtól védett helyet.
3. Gondoljunk az azonosításra!
Legyen az állaton biléta a gazdi elérhetőségével, és ellenőrizzük, hogy a mikrochiphez tartozó adatok aktuálisak-e.
4. Ha eltűnik, azonnal keressük!
A megijedt kutya rövid idő alatt nagy távolságot is megtehet, ezért a keresést érdemes akár 10 kilométeres körzetre is kiterjeszteni.
Néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető. A cél, hogy az ünnep a család minden tagja számára biztonságos legyen
– hangsúlyozzák az Állatvédők.
Látványos lesz az idei tűzijáték
Idén is látványos esti programmal készülnek az augusztus 20-i ünnepségre Budapesten. A szervezők nemrég közzétették az esti show pontos menetrendjét, amelyben a fényfestés, a drónok, a lézerek és természetesen a tűzijáték is fontos szerepet kap. 21 órakor kezdődik az esti műsor, ekkor a Parlament épületén indul fényfestés. A látványt drónshow, valamint lézer- és fényjáték egészíti ki a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon. A tűzijáték 21:20-kor kezdődik, és mintegy tíz percen át tart. A látványosság a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon bontakozik ki, a zenés fényfestés csúcspontjaként. Az ünnepi műsort a Himnusz zárja, miközben a Margit hídról és a Lánchídról görögtűz világítja meg a környéket.