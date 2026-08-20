Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország brutális támadást indított Kijev ellen

Sport

Szoboszlai nagyot nyerhet Szalah távozásával, de három sztár is keresztbe tehet neki

állatvédők

Tűzijáték stressz nélkül: négy tipp a gazdiknak augusztus 20-ra

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ami számunkra ünneplést jelent, az a kedvenceinknek komoly stresszt és pánikot okozhat. Az augusztus 20-i tűzijáték előtt érdemes áttekinteni néhány hasznos tippet, annak érdekében, hogy az ünnep az állatok számára is stresszmentes legyen, és hogy elkerüljük a szökési kísérleteket, netán azt, hogy a kedvencünk soha ne kerüljön elő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
állatvédőkHázi kedvencstressztűzijátéktipp

Augusztus 20. az ünneplésről szól, a tűzijáték erős hang- és fényhatásai azonban a házi kedvencek számára komoly stresszt és pánikot okozhatnak. A félelmében pánikba esett állat kiszámíthatatlanná válhat, akár támadhat vagy haraphat is, a leggyakoribb következmény azonban az, hogy megpróbál elszökni és elkóborol. Sok eltűnt kutya és macska pedig soha többé nem kerül haza.

20250820 Budapest Szent István nap tűzijáték Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW
Tűzijáték stressz nélkül – így óvjuk kedvenceinket augusztus 20-án / Fotó: Csudai Sándor

Tűzijáték stressz nélkül – így óvjuk kedvenceinket augusztus 20-án

A gazdik felelős hozzáállása és a megelőzés kiemelten fontos, hiszen néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető

– hangsúlyozza Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri a gazdikat, hogy időben készüljenek fel a tűzijátékra.


1. Ne vigyük kedvencünket a tűzijátékra!
A tömeg, a fények és a robbanások még a nyugodt állatokat is megijeszthetik.

2. Tartsuk biztonságos, zárt helyen!
Csukjuk be az ablakokat, ajtókat, a redőnyt / reluxát / sötétítő függönyt húzzuk le, és biztosítsunk számára egy nyugodt, zajtól védett helyet.

3. Gondoljunk az azonosításra!
Legyen az állaton biléta a gazdi elérhetőségével, és ellenőrizzük, hogy a mikrochiphez tartozó adatok aktuálisak-e.

4. Ha eltűnik, azonnal keressük!
A megijedt kutya rövid idő alatt nagy távolságot is megtehet, ezért a keresést érdemes akár 10 kilométeres körzetre is kiterjeszteni.

Néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető. A cél, hogy az ünnep a család minden tagja számára biztonságos legyen

– hangsúlyozzák az Állatvédők.

Látványos lesz az idei tűzijáték

Idén is látványos esti programmal készülnek az augusztus 20-i ünnepségre Budapesten. A szervezők nemrég közzétették az esti show pontos menetrendjét, amelyben a fényfestés, a drónok, a lézerek és természetesen a tűzijáték is fontos szerepet kap. 21 órakor kezdődik az esti műsor, ekkor a Parlament épületén indul fényfestés. A látványt drónshow, valamint lézer- és fényjáték egészíti ki a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon. A tűzijáték 21:20-kor kezdődik, és mintegy tíz percen át tart.  A látványosság a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon bontakozik ki, a zenés fényfestés csúcspontjaként. Az ünnepi műsort a Himnusz zárja, miközben a Margit hídról és a Lánchídról görögtűz világítja meg a környéket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!