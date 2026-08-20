Tűzijáték stressz nélkül: négy tipp a gazdiknak augusztus 20-ra

Augusztus 20. az ünneplésről szól, a tűzijáték erős hang- és fényhatásai azonban a házi kedvencek számára komoly stresszt és pánikot okozhatnak. A félelmében pánikba esett állat kiszámíthatatlanná válhat, akár támadhat vagy haraphat is, a leggyakoribb következmény azonban az, hogy megpróbál elszökni és elkóborol. Sok eltűnt kutya és macska pedig soha többé nem kerül haza.

Tűzijáték stressz nélkül – így óvjuk kedvenceinket augusztus 20-án / Fotó: Csudai Sándor

Tűzijáték stressz nélkül – így óvjuk kedvenceinket augusztus 20-án

A gazdik felelős hozzáállása és a megelőzés kiemelten fontos, hiszen néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető

– hangsúlyozza Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri a gazdikat, hogy időben készüljenek fel a tűzijátékra.



1. Ne vigyük kedvencünket a tűzijátékra!

A tömeg, a fények és a robbanások még a nyugodt állatokat is megijeszthetik.



2. Tartsuk biztonságos, zárt helyen!

Csukjuk be az ablakokat, ajtókat, a redőnyt / reluxát / sötétítő függönyt húzzuk le, és biztosítsunk számára egy nyugodt, zajtól védett helyet.



3. Gondoljunk az azonosításra!

Legyen az állaton biléta a gazdi elérhetőségével, és ellenőrizzük, hogy a mikrochiphez tartozó adatok aktuálisak-e.



4. Ha eltűnik, azonnal keressük!

A megijedt kutya rövid idő alatt nagy távolságot is megtehet, ezért a keresést érdemes akár 10 kilométeres körzetre is kiterjeszteni.

Néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető. A cél, hogy az ünnep a család minden tagja számára biztonságos legyen

– hangsúlyozzák az Állatvédők.