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tűzijáték

Képeken mutatjuk az idei rövidebb, de látványos tűzijátékot – galéria

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Hatalmas tömeg gyűlt össze. A főváros esti műsora 21 óra után, néhány perc késéssel indult fényfestéssel a Parlament épületén, majd 21:21-től megkezdődött a tűzijáték.
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tűzijátékaugusztus 20.műsorünnep

Rengetegen gyűltek össze az idén is, hogy megcsodálják az augusztus 20-i nemzeti ünnep esti látványprogramját. Ebben az évben a tűzijátékot drónshow, lézer- és fényjáték is kiegészítette.

Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Idén is rengeteg embert vonzott az ünnepi tűzijáték / Fotó: ORIGO

A fővárosi esti program 21 órakor vette kezdetét, ami a Parlament épületén fényfestéssel indult, miközben a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték is kiegészítette a látványt. Az audiovizuális műsor a „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” című koncepcióra épült, és a közel harmincperces műsor a Kárpát-medence születésétől a magyarság megérkezésén, valamint az államalapításon át különböző történelmi korszakokat idézett fel. Maga a Szent István napi tűzijáték egyébként az idén a megszokotthoz képest rövidebb, nagyjából tíz perces volt.

A tűzijátékról készült galériánkat az alábbi képre tekintheted meg:

Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték, drónshow
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték, drónshow
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték, drónshow
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték, drónshow
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték, drónshow
Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték, drónshow
Galéria: Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Fotó: ORIGÓ
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Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték

Azoknak, akik valamiért nem jutottak el a helyszínre, nem szeretik a nagy tömeget, vagy épp tűzijátékmentes showt akarnak, az este folyamán – a tűzijáték és drónok kivételével – kétszer is megismétlik a fényshowt. Az első ismétlés 22 óra és 22 óra 30 perc között volt (tűzijáték, a drónshow és Himnusz nélkül), majd ezt követően, egészen éjjel 1 óráig a fényfestés folyamatosan a Parlamenten és a Lánchídon lesz látható.

Az ünnepi műsort pedig itt is vissza tudod nézni:

 

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