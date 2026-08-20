Képeken mutatjuk az idei rövidebb, de látványos tűzijátékot – galéria

Rengetegen gyűltek össze az idén is, hogy megcsodálják az augusztus 20-i nemzeti ünnep esti látványprogramját. Ebben az évben a tűzijátékot drónshow, lézer- és fényjáték is kiegészítette.
A fővárosi esti program 21 órakor vette kezdetét, ami a Parlament épületén fényfestéssel indult, miközben a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték is kiegészítette a látványt. Az audiovizuális műsor a „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” című koncepcióra épült, és a közel harmincperces műsor a Kárpát-medence születésétől a magyarság megérkezésén, valamint az államalapításon át különböző történelmi korszakokat idézett fel. Maga a Szent István napi tűzijáték egyébként az idén a megszokotthoz képest rövidebb, nagyjából tíz perces volt.
A tűzijátékról készült galériánkat az alábbi képre tekintheted meg:
Azoknak, akik valamiért nem jutottak el a helyszínre, nem szeretik a nagy tömeget, vagy épp tűzijátékmentes showt akarnak, az este folyamán – a tűzijáték és drónok kivételével – kétszer is megismétlik a fényshowt. Az első ismétlés 22 óra és 22 óra 30 perc között volt (tűzijáték, a drónshow és Himnusz nélkül), majd ezt követően, egészen éjjel 1 óráig a fényfestés folyamatosan a Parlamenten és a Lánchídon lesz látható.
Az ünnepi műsort pedig itt is vissza tudod nézni: