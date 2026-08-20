Képeken mutatjuk az idei rövidebb, de látványos tűzijátékot – galéria

Rengetegen gyűltek össze az idén is, hogy megcsodálják az augusztus 20-i nemzeti ünnep esti látványprogramját. Ebben az évben a tűzijátékot drónshow, lézer- és fényjáték is kiegészítette.

Idén is rengeteg embert vonzott az ünnepi tűzijáték / Fotó: ORIGO

A fővárosi esti program 21 órakor vette kezdetét, ami a Parlament épületén fényfestéssel indult, miközben a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték is kiegészítette a látványt. Az audiovizuális műsor a „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” című koncepcióra épült, és a közel harmincperces műsor a Kárpát-medence születésétől a magyarság megérkezésén, valamint az államalapításon át különböző történelmi korszakokat idézett fel. Maga a Szent István napi tűzijáték egyébként az idén a megszokotthoz képest rövidebb, nagyjából tíz perces volt.

A tűzijátékról készült galériánkat az alábbi képre tekintheted meg: