Egy különleges naptár története: szexi lányok tisztelegnek a Fejér vármegyei tűzoltók előtt

A különleges naptárak világa sokaknak elsőre a látványos fotókról szól, a Fejér vármegyei önkéntes tűzoltók kezdeményezése azonban jóval többet rejt ennél. Az autók, a bevetési felszerelések és a nőies elegancia találkozása nem öncélú látványosság, hanem egy olyan projekt része, amely egyszerre szeretné felhívni a figyelmet az önkéntes tűzoltók áldozatos munkájára, lebontani a szakmával kapcsolatos sztereotípiákat, és egy jó ügy mellé állítani a közönséget. A fotós, Nándor és a modell, Andi szerint a képek legfontosabb üzenete, hogy az erő, a nőiesség és a közösségért végzett szolgálat nem egymást kizáró fogalmak – sőt, együtt igazán hitelesek. A hónapokon át szervezett fotózás így végül nem csupán egy naptárt, hanem egy inspiráló történetet is életre hívott.
Ausztrál ötletből magyar kezdeményezés: így született meg a tűzoltó-naptár
Amikor meghallunk egy szirénázó tűzoltó autót, a legtöbbünknek a bátor, erős és rendíthetetlen férfiak jutnak eszünkbe, akik saját testi épségüket is kockára téve mentik meg a szerencsétlenül járt áldozatokat. Pedig a hölgyek is szép számmal képviseltetik magukat ebben a veszélyes, tekintélyt parancsoló szakmában, még ha róluk kevesebb szó is esik. Ezen kíván változtatni Török Nándor fotós, aki a Kápolnásnyéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapító elnökeként már régóta szeretett volna valami olyat létrehozni, amire Magyarországon még nem volt példa. Az inspiráció egészen a világ másik feléről érkezett.
"A feleségem nagyon szereti az ausztrál tűzoltós naptárakat, ezért jutott eszembe, hogy készíthetnénk egy hasonlót itthon is, a magyar tűzoltók és szimpatizánsaik számára" – meséli lelkesen a fotós a Fanny magazin hasábjain. Az elképzelés első hallásra egyszerűnek tűnhet, a megvalósítás azonban korántsem volt az. A modellkeresés közel fél évet vett igénybe, miközben a szervezőknek a fotózás minden résztvevőjének – modelleknek, közreműködőknek és az önkéntes tűzoltóknak – az időpontját is össze kellett hangolniuk. Egy ilyen nagyszabású projekt mögött rengeteg láthatatlan munka húzódik meg.
Nándor számára különösen fontos volt, hogy a képek ne pusztán dekoratívak legyenek, hanem tisztelettel mutassák be a tűzoltóhivatást. A látványvilágot ezért maguk a tűzoltók által használt eszközök és járművek határozták meg: a tömlők, sisakok, védőruhák és tűzoltóautók nem csupán kellékekként jelentek meg, hanem a képek szerves részévé váltak. A sorozat legnagyobb erőssége az, hogy nem akar sokat mondani önmagáról. Nem provokál, nem túlzó, inkább elegánsan egyensúlyoz a női szépség és a tűzoltói világ keménysége között.
A nőiesség és a tűzoltói hivatás találkozása
A projekt egyik arca Andi lett, aki azonnal igent mondott a felkérésre. Számára nemcsak a különleges témájú fotózás jelentett vonzerőt, hanem az is, hogy a naptár jótékonysági célt szolgál.
"Nagyon örültem ennek az izgalmas lehetőségnek. Szeretem a különböző témájú fotózások varázsát, és az, hogy mindez egy jó ügyet is szolgál, még különlegesebbé tette" – mondja. A modell szerint még ma is sokan úgy gondolják, hogy a tűzoltóság kizárólag férfiaknak való hivatás.
"Pedig a rátermettség, az elhivatottság és a kitartás nem nemhez kötött. Remélem, hogy az ilyen kezdeményezések is segítenek ezen változtatni" – folytatja.
Ez az üzenet végigvonul az egész naptáron. A képek nem azt akarják bizonyítani, hogy a nők férfiasak tudnak lenni, hanem éppen ellenkezőleg: azt, hogy a nőiesség és a határozottság tökéletesen megfér egymás mellett. Egy tűzoltóautó mellett álló nő ugyanúgy lehet elegáns és magabiztos, miközben a háttérben ott húzódik egy olyan hivatás tisztelete, amely nap mint nap emberéleteket ment. A fotózás hangulatát Andi felszabadultnak írja le. Bár az első percekben volt benne némi izgalom, ez gyorsan elmúlt.
"Mindenki nagyon közvetlen volt, hamar kialakult egy jó hangulat, így igazán élveztem a közös munkát" – meséli, majd hozzátette, hogy ebben Nándor rutinja is sokat segített. Korábban több modellel is dolgozott már együtt, így kölcsönös bizalom alakult ki közöttük. A fotós szerint ez mindig kulcsfontosságú.
"Általában gyorsan oldódik a hangulat, és így őszinte, vidám pillanatokat lehet megörökíteni."
Bár a végeredmény könnyednek tűnik, a háttérben komoly szervezés zajlott. Nándor szerint ez jelentette a projekt legnagyobb szakmai kihívását.
A modellek felkutatása mellett az összes támogató és közreműködő összehangolása volt a legnehezebb feladat.
Közösség és jótékonyság
A fotós számára ugyanakkor ez a munka egyáltalán nem volt teher. Az egyesület alapító elnökeként 2018 óta azon dolgozik, hogy minden lehetséges módon segítse az önkéntes tűzoltók munkáját. Úgy érzi, egy ilyen naptár is hozzájárulhat ahhoz, hogy többen megismerjék és támogassák az egyesületet. A jótékonysági cél ugyan plusz jelentést adott a projektnek, de Nándor szerint a hozzáállásán nem változtatott.
"Ugyanolyan odafigyeléssel és alázattal dolgoztam rajta, mint bármely más munkán. Korábban is vállaltam már jótékonysági fotózásokat, ha azok közel álltak a szemléletemhez" – mesélte.
Andi számára viszont éppen ez adott különleges többletet.
"Jó érzés tudni, hogy a fotózás nemcsak egy szép projekt, hanem valódi segítséget is jelenthet másoknak. Ez külön értelmet adott a részvételemnek."
A naptár egyik legfontosabb üzenete talán éppen ez: a látvány önmagában kevés lenne. A képek mögött emberek állnak, akik szabadidejüket áldozzák a közösségért, és olyan önkéntesek, akik riasztás esetén ugyanazzal az elszántsággal indulnak útnak, mint hivatásos társaik. Amikor Andit arról kérdezzük, melyik a kedvenc felvétele, nehezen tud választani.
Mindegyik más hangulatot képvisel. Talán azt emelném ki, amelyiken a leginkább visszaköszön a természetesség, a csapatmunka és a tűzoltói hivatás iránti tisztelet.
Ez a mondat tulajdonképpen az egész projektre is igaz. Nem pusztán egy naptár készült, hanem egy közösségi összefogás kézzel fogható eredménye, amely egyszerre ünnepli a nőiességet, a bátorságot és az önkéntes szolgálatot.