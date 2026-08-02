Egy különleges naptár története: szexi lányok tisztelegnek a Fejér vármegyei tűzoltók előtt

Ausztrál mintára született a naptár

Fotó: Fanny magazin

Nándor számára különösen fontos volt, hogy a képek ne pusztán dekoratívak legyenek, hanem tisztelettel mutassák be a tűzoltóhivatást. A látványvilágot ezért maguk a tűzoltók által használt eszközök és járművek határozták meg: a tömlők, sisakok, védőruhák és tűzoltóautók nem csupán kellékekként jelentek meg, hanem a képek szerves részévé váltak. A sorozat legnagyobb erőssége az, hogy nem akar sokat mondani önmagáról. Nem provokál, nem túlzó, inkább elegánsan egyensúlyoz a női szépség és a tűzoltói világ keménysége között.

A nőiesség és a tűzoltói hivatás találkozása

A projekt egyik arca Andi lett, aki azonnal igent mondott a felkérésre. Számára nemcsak a különleges témájú fotózás jelentett vonzerőt, hanem az is, hogy a naptár jótékonysági célt szolgál.

"Nagyon örültem ennek az izgalmas lehetőségnek. Szeretem a különböző témájú fotózások varázsát, és az, hogy mindez egy jó ügyet is szolgál, még különlegesebbé tette" – mondja. A modell szerint még ma is sokan úgy gondolják, hogy a tűzoltóság kizárólag férfiaknak való hivatás.

"Pedig a rátermettség, az elhivatottság és a kitartás nem nemhez kötött. Remélem, hogy az ilyen kezdeményezések is segítenek ezen változtatni" – folytatja.

Ez az üzenet végigvonul az egész naptáron. A képek nem azt akarják bizonyítani, hogy a nők férfiasak tudnak lenni, hanem éppen ellenkezőleg: azt, hogy a nőiesség és a határozottság tökéletesen megfér egymás mellett. Egy tűzoltóautó mellett álló nő ugyanúgy lehet elegáns és magabiztos, miközben a háttérben ott húzódik egy olyan hivatás tisztelete, amely nap mint nap emberéleteket ment. A fotózás hangulatát Andi felszabadultnak írja le. Bár az első percekben volt benne némi izgalom, ez gyorsan elmúlt.

Jótékony kezdeményezés húzódik meg a naptár mögött

Fotó: Fanny magazin

"Mindenki nagyon közvetlen volt, hamar kialakult egy jó hangulat, így igazán élveztem a közös munkát" – meséli, majd hozzátette, hogy ebben Nándor rutinja is sokat segített. Korábban több modellel is dolgozott már együtt, így kölcsönös bizalom alakult ki közöttük. A fotós szerint ez mindig kulcsfontosságú.