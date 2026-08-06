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Tűzoltók mentették meg egy nő életét, akit elsodort egy vonat

23 órája
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Kaposvár külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol egy nőt elsodort egy vonat. Az egység egyik tisztje egészségügyi képzésének köszönhetően még a mentők kiérkezte előtt felmérte a nő állapotát.
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vonatbalesettűzoltók

Jónás Dániel tűzoltó százados, a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tisztje éles helyzetben bizonyította az egészségügyi képzés fontosságát, miután egy nőt elsodort egy vonat - írta a katasztrófavédelem.

A tűzoltók értek ki elsőként a bajbajutott nőhöz
A tűzoltók értek ki elsőként a bajbajutott nőhöz. Fotó:  Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűzoltók értek ki elsőként a bajbajutott nőhöz

A tűzoltókat egy bajbajutotthoz riasztották, akit elsodort egy vonat Kaposvár külterületén. A százados azonnal a sérült segítségére sietett, majd disaster medic-képzettségének köszönhetően önállóan is képes volt szakszerű ellátást nyújtani.

A mentők kiérkezése előtt felmérte a nő állapotát: ellenőrizte a légzését, keringését és véroxigén-szintjét. Mindeközben társai rögzítették a sérült fejét, aki komoly fájdalmakra panaszkodott, majd a százados meggyőződött a törésekről. A kiérkező mentőket pontos információkkal látta el, így a nő gyorsan kórházba került.

 

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