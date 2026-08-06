Tűzoltók mentették meg egy nő életét, akit elsodort egy vonat

Jónás Dániel tűzoltó százados, a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tisztje éles helyzetben bizonyította az egészségügyi képzés fontosságát, miután egy nőt elsodort egy vonat - írta a katasztrófavédelem.

A tűzoltók értek ki elsőként a bajbajutott nőhöz. Fotó: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűzoltók értek ki elsőként a bajbajutott nőhöz

A tűzoltókat egy bajbajutotthoz riasztották, akit elsodort egy vonat Kaposvár külterületén. A százados azonnal a sérült segítségére sietett, majd disaster medic-képzettségének köszönhetően önállóan is képes volt szakszerű ellátást nyújtani.

A mentők kiérkezése előtt felmérte a nő állapotát: ellenőrizte a légzését, keringését és véroxigén-szintjét. Mindeközben társai rögzítették a sérült fejét, aki komoly fájdalmakra panaszkodott, majd a százados meggyőződött a törésekről. A kiérkező mentőket pontos információkkal látta el, így a nő gyorsan kórházba került.