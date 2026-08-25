Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segít Szerbiának

Látva a tűz által jelentett kihívást és a szerb tűzoltók erőfeszítéseit a megfékezés érdekében, Pósfai Gábor belügyminiszter felajánlotta Magyarország és a magyar tűzoltók segítségét. Ezt a mai napon szerb kollégája, Ivica Dačić, a Szerb Köztársaság miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere köszönettel elfogadta.

A magyar kontingens Kecskemétről kedden este indul útnak a tűz által sújtott térség felé 12 fő hivatásos tűzoltóval és négy speciális járművel.

Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése mellett. A felajánlott emberi és technikai erőforrás remélhetőleg érdemben hozzájárulhat a tüzek mielőbbi megfékezéséhez.