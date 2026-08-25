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belügyminisztérium

Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segít Szerbiának

13 perce
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A Belügyminisztérium közleménye szerint Magyarország tizenkét hivatásos tűzoltóval és négy speciális járművel segíti Szerbiát. A magyar kontingens kedden este indul el Kecskemétről a tűzvész sújtotta térségbe.
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belügyminisztériumszerbiatűzoltó

Hazánkban is hetek óta komoly problémát és kihívást jelentenek a rekord számban előforduló szabadtéri tűzesetek. A tűzoltók megfeszített munkáját és helytállását az egész országban lehet látni. A magyarországi események mellett Európa-szerte, így a szomszédos Szerbiában még kritikusabb helyzet alakult ki - olvasható a Belügyminisztérium közleményében.

Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segít Szerbiának
Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segít Szerbiának. (Képünk illusztráció) Fotó: Tóth Imre / MW

Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segít Szerbiának

Látva a tűz által jelentett kihívást és a szerb tűzoltók erőfeszítéseit a megfékezés érdekében, Pósfai Gábor belügyminiszter felajánlotta Magyarország és a magyar tűzoltók segítségét. Ezt a mai napon szerb kollégája, Ivica Dačić, a Szerb Köztársaság miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere köszönettel elfogadta.

A magyar kontingens Kecskemétről kedden este indul útnak a tűz által sújtott térség felé 12 fő hivatásos tűzoltóval és négy speciális járművel.

Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése mellett. A felajánlott emberi és technikai erőforrás remélhetőleg érdemben hozzájárulhat a tüzek mielőbbi megfékezéséhez.

 

 

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