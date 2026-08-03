Eltűntek a Tények online felületei – új műsorral jelentkezik a TV2

A TV2 már májusban bejelentette, hogy megszünteti a Tények márkát, és új alapokra helyezi hírműsorait. A változás részeként új stúdióval, műsorvezetőkkel és szerkesztési elvekkel indul el a TV2 Híradó.

A TV2 megszüntette a Tények weboldalát és közösségi oldalát. Elindul a TV2 Híradó, és új műsorvezetőkkel visszatér az Aktív is (illusztráció)

Fotó: TV2

Eltűntek a Tények online felületei, indul a TV2 Híradó

Eltűnt a Tények hivatalos weboldala és Facebook-oldala, miközben a TV2 hétfőtől új hírműsorral jelentkezik. A tenyek.hu címen már csak 404-es hibaüzenet jelenik meg, a közösségi oldal pedig szintén elérhetetlenné vált.

A változás közvetlenül a TV2 Híradó indulása előtt történt. A csatorna még májusban jelentette be, hogy megszünteti a Tények márkát, mert Vaszily Miklós elnök-vezérigazgató szerint az elmúlt években erodálódott, ezért teljes megújulásra van szükség.

Az új hírműsor augusztus 3-tól váltja fel a Tényeket. A TV2 Híradó új nevet, stúdiót, arculatot és műsorvezetőket kap. A hétköznap esti adásokat Pachmann Péter és Szedmák Zita vezeti majd. Pachmann Péter tíz év után tér vissza a híradózáshoz.

A megújulás részeként a Tények Plusz helyére visszatér az Aktív is. A műsorban Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter is szerepet kap. A csatorna az új műsorokkal és szerkesztési elvekkel teljesen átalakítja hírszolgáltatását – írja a Blikk.