Összeesett egy férfi az otthonában, a saját fia segített újraéleszteni

Mellkasához kapott, összeesett, majd görcsrohama volt egy 60 év körüli férfinek az otthonában. Családja azonnal a mentők segítségét kérte.
Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán azt írta, miután a család hívta a mentőket, a hívásfogadó telefonos segítségével a beteg férfi fia légzésvizsgálatot végzett, majd megkezdte édesapja újraélesztését.
Nem sokkal később mentőgépkocsi és esetkocsi érkezett a helyszínre és a mentők átvették az ellátást.
Az időben megkezdett elsősegélynyújtásnak és a mentők emelt szintű beavatkozásainak hála a beteg keringése végül visszatért. Az életmentők stabilizálták a férfi állapotát, majd kórházba szállították.
Mindössze 2 perc után sikerrel zárult az újraélesztés
Egy 60 év körüli nőre rokonai találtak rá eszméletlenül, majd azonnal értesítették a segélyhívót. A mentősök gyorsaságának köszönhetően mindössze 2 perc alatt sikerült újraéleszteni a nőt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!