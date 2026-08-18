Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset miatt gyanúsított lengyel sofőrt

Újraélesztés

Összeesett egy férfi az otthonában, a saját fia segített újraéleszteni

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mellkasához kapott, összeesett, majd görcsrohama volt egy 60 év körüli férfinek az otthonában. Családja azonnal a mentők segítségét kérte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ÚjraélesztésOrszágos Mentőszolgálatmentő

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán azt írta, miután a család hívta a mentőket, a hívásfogadó telefonos segítségével a beteg férfi fia légzésvizsgálatot végzett, majd megkezdte édesapja újraélesztését.

Mentőautó, mentősök, mentőautómentősök, Országos Mentőszolgálat, OrszágosMentőszolgálat, újraélesztés
Saját fia kezdte meg az újraélesztést - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

Nem sokkal később mentőgépkocsi és esetkocsi érkezett a helyszínre és a mentők átvették az ellátást.

Az időben megkezdett elsősegélynyújtásnak és a mentők emelt szintű beavatkozásainak hála a beteg keringése végül visszatért. Az életmentők stabilizálták a férfi állapotát, majd kórházba szállították.

Mindössze 2 perc után sikerrel zárult az újraélesztés

Egy 60 év körüli nőre rokonai találtak rá eszméletlenül, majd azonnal értesítették a segélyhívót. A mentősök gyorsaságának köszönhetően mindössze 2 perc alatt sikerült újraéleszteni a nőt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!