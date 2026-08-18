Összeesett egy férfi az otthonában, a saját fia segített újraéleszteni

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán azt írta, miután a család hívta a mentőket, a hívásfogadó telefonos segítségével a beteg férfi fia légzésvizsgálatot végzett, majd megkezdte édesapja újraélesztését.

Saját fia kezdte meg az újraélesztést - Illusztráció

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Nem sokkal később mentőgépkocsi és esetkocsi érkezett a helyszínre és a mentők átvették az ellátást.

Az időben megkezdett elsősegélynyújtásnak és a mentők emelt szintű beavatkozásainak hála a beteg keringése végül visszatért. Az életmentők stabilizálták a férfi állapotát, majd kórházba szállították.

Mindössze 2 perc után sikerrel zárult az újraélesztés

Egy 60 év körüli nőre rokonai találtak rá eszméletlenül, majd azonnal értesítették a segélyhívót. A mentősök gyorsaságának köszönhetően mindössze 2 perc alatt sikerült újraéleszteni a nőt.